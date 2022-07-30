關島人口17萬 流浪動物就有6萬！中興大學赴島協助犬貓絕育

台灣首例流浪動物絕育跨國跨校合作，中興大學10人獸醫團隊，8月2日遠赴關島展開400隻犬貓絕育活動，協助當地改善流浪動物問題。

駐關島台北經濟文化辦事處總領事陳盈連表示，關島人口約17萬人，流浪動物近6萬隻，島上只有3名獸醫，對流浪動物問題束手無措，當地觀念以撲殺為主，辦事處花了2年與關島各單位溝通，加上關島大學促成合作。

教育部USR「浪愛齊步走」活動2017年啟動，中興大學獸醫系副教授林荀龍擔任計畫主持人，已有300多位獸醫學生、獸醫助理投入流浪犬貓絕育。舉辦逾60場偏鄉絕育，此次跨國合作，可彌補關島獸醫資源的缺口。

陳盈連表示，謝謝興大願意到關島幫忙，透過這次的行動，希望傳達臺灣人相當樂於協助其他國家，除了流浪動物外，更可幫助人，這次興大的出訪只是個開始，相信未來會有更多的合作機會。

關島大學亞太區國際聯絡副主任劉正宏表示，當地流浪動物數量急需控制，飼主責任的教育也相當缺乏。浪愛齊步走計畫將至關島大學展開工作坊的講座宣導，教導關島當地民眾施打晶片、預防針等觀念，定期更換飲水、預防中暑等基礎照護知識。後續更會授權視覺化教材、翻譯教案文本給關島大學，共同促進兩校間對於流浪動物議題的交流實踐。

關島唯一的非營利流浪動物關懷組織「Guam Animals in Need」(GAIN) 參與合作計畫。GAIN理事長Cyrus Luhr在行前討論時表示，非常高興能邀請到這麼具規模且專業的團隊來到關島，期待在未來能展開更多互助、互惠、互動的交流活動。

興大校方表示，此次行動是教育部USR計畫當中，少數幾個挺過疫情、展開跨國場域實踐的計畫單位。參與計畫的學生認為疫情期間機會更顯難得，到另個國家拓展國際視野，都是很好的學習。