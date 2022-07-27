美國大學專業起薪排名冠軍...鄉民驚台灣沒這科系？內行解答了

文理組科系的選擇，實際上也將影響到未來薪資上的差異。PTT上流傳著一份來自美國最新的薪資調查，揭露了當地畢業於不同專業的學士們第一份工作起薪的中位數，然而排名前段班清一色仍以理工專業為主，不過位居冠軍寶座的「計算機工程」專業卻讓鄉民好奇在台灣對應的科系為何，也釣出內行留言解答。

《世界新聞網》報導，薪酬軟體和數據公司Payscale進行一項全國性在線薪資調查，列出學士學位畢業生中起薪中位數最高的十個大學專業，以及每個專業中畢業生起薪中位數最高的學校。其中，在起薪中位數最高的十大專業中，排名第一的是計算機工程，起薪中位數是8萬300元（美元，底下同），又以聖地牙哥加大（University of California, San Diego）是該專業校友起薪中位數最高的院校，年薪達9萬7500元。

圖／數據取自《世界新聞網》、聯合新聞網製表

排名第二至第十的專業分別為，計算機科學（Computer science）、軟體工程（Software engineering）、電氣工程（Electrical engineering）、航空航天工程（Aerospace engineering）、化學工程（Chemical engineering）、生物醫學工程（Biomedical engineering）、材料科學和工程（Materials science and engineering）、工業工程（Industrial engineering）和應用數學（Applied mathematics）。

消息傳回PTT工作板，不少鄉民就疑惑，台灣大學似乎鮮少聽聞有「計算機工程」校系，對此有專業網友解釋，原來早期台灣只有交大、淡江有「計算機科學系」，後來台大將原隸屬於電機系的計算機組獨立出來，稱為「資訊科學系」，因此交大、淡江也就跟著改名。

網友指出，其實在歐美，計算機科學專業大部分都叫Computer science（CS）或是Computer science and engineering（CSE），最早交大叫做計算機科學系，但是名字太難聽，怕系名叫計算機會讓人覺得四年唸完只會按計算機，所以後來的大學都叫做「資訊工程學系」，後來則是為了要符合中文翻譯，因此補上資訊工程的英文Information engineering。

留言區網友們也表示，「原來是跟中文有關，長知識」、「直接叫電腦科學系不好嗎」、「早期電機含蓋所有跟電有關的科系，加上資工，後來才分出去」、「我在1995到2010年看教科書時，Computer都翻譯成計算機」。