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直升全球百大名校 中華大學與美加州大學爾灣分校UCI簽約

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學上周與美國加州大學爾灣分校（University of California Irvine，簡稱UCI）簽署合作協議，2校將展開3加1加1學碩士雙學位合作計畫。圖／中華大學提供
中華大學上周與美國加州大學爾灣分校（University of California Irvine，簡稱UCI）簽署合作協議，2校將展開3加1加1學碩士雙學位合作計畫。圖／中華大學提供

中華大學上周與美國加州大學爾灣分校（University of California Irvine，簡稱UCI）簽署合作協議，2校將展開3加1加1學碩士雙學位合作計畫，未來只要在中華大學念3年，符合資格者，大四前往UCI念完學分課程，就可直升全球百大名校UCI碩士班。

中華大學校長特助龔愛玲教授是促成此次和UCI簽約的牽線人，她說，2校早在2019年就締結為姊妹校，雙方一直希望能有進一步的合作機會，後來因受疫情影響暫緩，但從今年初開始，她就積極和UCI聯絡溝通，經過半年的努力，終於完成這項重要的合作計畫。

龔愛玲指出，中華大學與UCI合作的3加1加1學碩士雙學位學程，主要提供資工系學生有機會能直升全球百大名校碩士班的機會，只要GPA（成績平均積點）和托福成績符合要求，大四就能赴美念書，完成學分課程後直升UCI研究所，或免托福選讀美國西北大學（Northwestern University，簡稱NU）研究所，等於花5年時間就可取得中華大學學士學位，和UCI或NU的碩士學位，大幅縮短學生在美國就讀的時間與費用。

龔愛玲強調，3加1加1學碩士雙學位學程雖以資工系學生為主，但並不設限科系，只要是中華大學的學生，符合條件，且對資工課程有興趣的學生，都有機會能到美國名校念碩士班，因為中華大學管理學院有通過AACSB認證，而資電學院和建築學院也都經過IEET工程認證，美國所有大學和華盛頓公約底下的全球各大學，都會承認中華大學的學分和學歷。

目前中華大學管理學院也有和美國舊金山州立大學（San Francisco State University）合作3加1加1學碩士雙學位學程可供選擇。

UCI創立於1965年，是美國公立常春藤名校，根據2022年《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）最新排名，UCI名列全美第36名，全球第86名；2021年《世界大學學術排名》（ARWU），UCI名列全球第70名；2022年《泰晤士高等教育世界大學排名》（THE），UCI名列全球第98名；UCI曾培養出7位諾貝爾獎得主和7位普利茲獎得主。

NU創立於1851年，是美國著名的私立研究型大學，根據2022年《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）最新排名，NU名列全美第9名，全球第24名；2021年《世界大學學術排名》（ARWU），NU名列全球第34名；2022年《泰晤士高等教育世界大學排名》（THE），NU名列全球第24名；NU曾培養出22位諾貝爾獎得主和40位普利茲獎得主。

美國 諾貝爾獎 大學排名

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