看不起成大學歷？他遭台大生嗆「台積電最底層人物」 網揪1點反讚：跟他敬禮

台積電薪資高、福利優渥，是許多人嚮往進入的產業。一名自稱台大畢業的男網友，看不慣鄰居成大畢業進入台積電工作「卻很跩」，怒轟「當台積設備了不起？」不過有網友眼尖發現，鄰居具備了「1項條件」，大讚「真的猛」、「我站起來跟他敬禮」。

原PO在Dcard的科技業看板發文，表明自己有一位鄰居，在台積電當了12、13年的設備，「跩的不知道什麼樣，好像以為自己很厲害」。原PO不客氣喊話「一日設備終身設備啦！你還不就只是設備工程師」，認為這是一份自己不屑做的工作，原因是「沒技能只會鎖螺絲的工作到底哪裡光榮？」，甚至質疑鄰居的收入根本不高，卻「一直說自己收入很高？搞不好根本很低」。

原PO也覺得鄰居的學歷沒有自己漂亮，「你碩士還只是成大我還台大，比你厲害比你強多了」，坦言如果當初畢業後也從事台積電設備工作，「早就躲起來不敢見人了」。最後，原PO隔空嗆聲鄰居說「你難道沒自覺你是台積裡最底層的人物嗎？知道你有關注科技業，特別PO給你看」。

許多網友從貼文眼尖發現，原PO的鄰居或許「進GG當設備沒什麼了不起，但當十年以上，我站起來跟他敬禮」，佩服提到「12年很強吧！看現在新人離職率」、「能熬12年真的猛！抗壓性、身體素質、頭腦絕對不會差到哪裡去，畢竟裡面是真的很競爭」、「確實了不起！他是以台積為榮，不是以設備為榮」。

此外，有不少網友看不慣原PO作風，反問道「台大碩很厲害嗎？一定就贏成大？真是好笑的觀念，小朋友出來業界看看吧！等你進得了GG，也待超過10年以上再來嘴」、「我台大的都不敢說這種話出來丟人了，而且原PO難道不知道進公司以後是看個人能力的嗎」？也有人吐槽「看這原PO素質也沒多好，拉低台大格調。我也是GG設備，雖然真的就是科技業黑手，但鄰居有問題就他自己品格問題，不用一直詆毀設備吧」、「你說了這麼多都是廢話，若能說一句『他賺的也沒你多』，這才是真本事」。