中山大學設「潔淨空氣&人類與地球健康永續棧」議共生

為喚起各界對於潔淨空氣和人類及地球健康福祉的重視，中山大學氣膠科學研究中心與科技部推動的臺灣永續棧合作，設置「潔淨空氣&人類與地球健康永續棧」，今天舉行揭牌儀式並舉行兩日的跨領域論壇。永續棧將與學研機構、公部門、產業及 NGO 團體夥伴協作，提供相關公共政策建議。

「潔淨空氣&人類與地球健康永續棧」由中山大學氣膠中心主任王家蓁團隊主導規畫，以推動淨化空氣及人類與地球健康的全民永續發展為核心目標，強調人與地球母親的一體性及和諧共存。活動一開場，王家蓁帶著所有與會者，進行呼吸的深度覺察練習，透過呼吸感受與地球及所有生命實為一體共生的生命共同體。

科技部政務次長林敏聰以「以永續為核心價值的科技創新」，鼓勵與會者，在開發新創科技的同時，應以永續為核心價值。

中山大學校長鄭英耀表示，中山大學為南台灣頂尖研究型大學，不僅追求學術卓越，也以善盡大學社會責任為己任。中山大學「潔淨空氣&人類與地球健康永續棧」將致力推動潔淨空氣的全民永續發展、環境醫學與防疫及全民永續發展教育，並將與學研機構、公部門、產業及 NGO 團體夥伴協作，提供相關公共政策建議。

王家蓁表示，這次跨領域論壇就是一次結合產、官、學、研、教育界及NGO團體協作的具體行動實踐，活動中規畫了「其小無內、其大無垠」議程，以彰顯基礎科學在社會和環境面臨重大挑戰時所發揮的重要關鍵角色，並藉此響應聯合國宣布2022年為「國際基礎科學促進永續發展年」。

主辦單位也安排了「蒼穹之下，呼吸之間：空氣、呼吸與健康」議程，由專家學者分享空氣與健康的緊密關聯及最新研究新知。另外連續兩場的AIR HoPE空污治理與改善產業論壇，則探討空汙治理與減排的最新技術及策略。在永續發展教育上，為第一線教育工作者精心安排兩場結合SDGs課程教學實作工作坊，讓K-12學習階段的教師們根據最新發展的科學知識及技術，設計新創教學教案，並融入課堂學習中。