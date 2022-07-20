他問小孩大學想讀什麼科系會阻止？一面倒「打斷腿」科系還是這個

111學年度高級中等學校免試入學昨天放榜，今年錄取率99.26%，幾乎只要有意願都能進高中。進高中後，下一階段就是大學生涯，繼續深造或是直接進入職場。你喜歡當時你讀的科系嗎？還是後悔當初的選擇？如果你是爸媽，會給小孩選科系的建議嗎？有網友在PTT以「小孩讀什麼科系你會阻止？」發文，引起熱議。

進入職場，其實不少人學非所用，畢業後的工作和求學科系完全無關。有些科系讀起來無趣辛苦，但未來錢景佳，有些科系課程輕鬆有趣，但職場上薪資條件較差。原PO提問，「如果你有小孩正準備升學選系，他想讀哪個科系你會疾聲阻擋？」

網友一面倒推這個，「文組都打斷腿」、「所有文組（我是純文組人）...最好的出路只有業務」、「哲學、宗教」、「中文、哲學、歷史、外文」、「文組，法商除非自己執業開律師、會計師事務所，不然也算進去」。

也有人不推薦這些系，「護理出來不怕失業是優點，其他都是缺點」、「化工系，絕對打斷他的腿」、「餐飲，認真」、「化學，低薪又累」、「影視傳播相關科系」、「醫牙電資以外的」、「設計系吧」、「音樂藝術舞蹈之類的，除非你很有天賦，拿獎不斷的那種，再踩下去這條路」、「藝術類的可能要有點財力才敢讓小孩讀，主管小孩讀藝術類還留學，搞得他不敢退休」、「森林系、冷門理組」、「生科」。

也有人覺得該孩子尊重意願，「有興趣就好，都不會阻止」、「他如果自己知道要幹嘛就好，不會阻止」、「不會阻止，但會告訴他靠專業很難賺到錢，自己去衡量」、「最多就一起討論出路跟花費能不能負擔？不然是憑哪點阻止啊？大家都接受父母管自己選系嗎？」

也有人突破盲點，「爸媽不給力，小孩才只能選賺錢的科系」、「有能力的話買間房給他就好，阻止三小」、「看這篇台灣當父母的控制欲還是很重耶」。