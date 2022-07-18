陸生碩博士班招生放榜 465人獲錄取、台大人數最多

111學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發榜單今天放榜，計有45校共錄取465名，較去年減少241名（去年51校錄取706名），招生率為31%，其中仍以台大錄取人數最多。至於碩博士班人數減少原因，包含疫情讓陸生選擇畢業後返國，另外今年陸方仍僅限在台陸生報名，也是陸生碩博班人數持數減少原因之一。

根據大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會統計，今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約881人，其中約3成7、共327人報名碩士班，有302人獲錄取；碩士應屆畢業生約1200人，報名博士班共157人，約1成3，有150人獲錄取。

陸生招聯會表示，今年仍以台灣大學錄取人數最多，共計78人，次依序為清華大學64人、陽明交通大學40人、政治大學33人、台灣師範大學32人、輔仁大學30人、成功大學26人、台灣藝術大學21人、台北科技大學18人、世新大學15人，以及台灣科技大學12人。

由於今年仍僅限在台陸生報名，經統計，錄取學生主要來自以下各校，包含輔仁大學27人，接下來是淡江大學23人、逢甲大學21人、中國文化大學20人、台灣大學18人、東海大學18人、台灣師範大學17人、清華大學16人、銘傳大學16人、靜宜大學15人。

至於陸生錄取校系學類分類則，其中以軟體及應用的開發與分析學類41人最多、其次是時尚、室內設計及工業設計學類37人、管理及行政學類34人、新聞學及傳播相關學類31人、金融、銀行業及保險學類28人、本國語文學學類27人、電機與電子工程學類21人、視聽技術及媒體製作學類20人、美術學類14人、建築學及城鎮規畫學類14人、教育學學類14人、音樂及表演藝術學類14人、機械工程學類13人、其他商業及管理學類10人。