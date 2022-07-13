台馬國際教育 大葉大學為丹南中華中學開線上農業課程

彰化縣大葉大學參與「大手牽小手、教育向前走」台馬教育合作計畫，規劃一系列農業主題線上課程，透過視訊連線，帶領馬來西亞丹南中華中學的學生學習相關農業知識，大葉大學副校長葉釋仁說，雖然受到疫情影響，無法進行國際間移地教學，但仍積極透過網路來推動國際化交流。

駐馬台北經濟文化辦事處教育組組長張佳琳說，沙巴留台同學會彭道章會長發起「大手牽小手、教育向前走」台馬教育合作計畫，促成沙巴6所中學與台灣5所大專校院的合作。丹南中華中學黃德孝董事長、楊珠萱校長積極為學校引進國際資源，感謝大葉大學為丹南中華中學安排了實用又有趣的農業課程，台灣運用科技提升農業附加價值，有很多經驗可以分享給馬來西亞，期待透過教育合作的機會，為馬來西亞的農業創新注入能量。

葉釋仁說，「大手牽小手、教育向前走」台馬教育合作計畫，希望能引進台灣的高等教育資源，拓展多元課程，幫助馬來西亞學子連結國際，其實早在2016年大葉大學生資系的徐歷鵬老師就曾帶領學生到馬來西亞婆羅洲實習，探索生物多樣性，與當地業者和師生交流，落實產學合作，此次台馬教育合作計畫，大葉大學也安排了一系列精緻農業課程，協助馬來西亞培育產業所需人才。