為食安貢獻 成大環毒物專家李俊璋獲衛福部二等獎章

國立成功大學環境醫學研究所特聘教授李俊璋長期投入食品中化學物質檢測技術開發以及攝食風險評估研究，提供主管機關專業諮詢，獲頒衛生福利部二等衛生福利專業獎章，7月12日頒贈典禮上由前副總統陳建仁授獎，表彰其多年來對國民食安的貢獻與付出。李俊璋也是今年學界唯一獲獎人。

李俊璋為國內知名環境毒物研究和健康風險評估專家，1980年畢業於台大公共衛生學系，曾任行政院環境保護署環境衛生及毒物管理處科長，任內參與「毒性及關注化學物質管理法」和「有害事業廢棄物認定標準」等法令的制訂與推動。

李俊璋在1991年到成大擔任教職至今，成立成大環境微量毒物研究中心，多次協助衛生單位進行戴奧辛等持久性有機汙染物檢測調查，2014年經國民健康署推薦榮獲三等衛生福利專業獎章。今年則在食品藥物管理署的推薦下，獲得二等衛生福利專業獎章的殊榮。

多項備受矚目的環境污染事件，李俊璋都曾參與其中，例如1999年到2003年在環保署支持下進行國人血液中戴奧辛的檢測調查，帶著團隊走訪各鄉鎮召開說明會，說服民眾抽血檢測，最後也發現環境戴奧辛的主要汙染源是食物，而非空氣暴露。

成大環境醫學研究所環境微量毒物研究中心2021年還曾受科技部委託，進行大規模食品致癌物研究，發現食品中3項有害物質含量，台灣暴露量高於歐美國家，有相當大的致癌風險，但目前全球都未對棕櫚油的使用提出限制。