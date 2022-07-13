聽新聞
test
0:00 / 0:00
為食安貢獻 成大環毒物專家李俊璋獲衛福部二等獎章
國立成功大學環境醫學研究所特聘教授李俊璋長期投入食品中化學物質檢測技術開發以及攝食風險評估研究，提供主管機關專業諮詢，獲頒衛生福利部二等衛生福利專業獎章，7月12日頒贈典禮上由前副總統陳建仁授獎，表彰其多年來對國民食安的貢獻與付出。李俊璋也是今年學界唯一獲獎人。
李俊璋為國內知名環境毒物研究和健康風險評估專家，1980年畢業於台大公共衛生學系，曾任行政院環境保護署環境衛生及毒物管理處科長，任內參與「毒性及關注化學物質管理法」和「有害事業廢棄物認定標準」等法令的制訂與推動。
李俊璋在1991年到成大擔任教職至今，成立成大環境微量毒物研究中心，多次協助衛生單位進行戴奧辛等持久性有機汙染物檢測調查，2014年經國民健康署推薦榮獲三等衛生福利專業獎章。今年則在食品藥物管理署的推薦下，獲得二等衛生福利專業獎章的殊榮。
多項備受矚目的環境污染事件，李俊璋都曾參與其中，例如1999年到2003年在環保署支持下進行國人血液中戴奧辛的檢測調查，帶著團隊走訪各鄉鎮召開說明會，說服民眾抽血檢測，最後也發現環境戴奧辛的主要汙染源是食物，而非空氣暴露。
成大環境醫學研究所環境微量毒物研究中心2021年還曾受科技部委託，進行大規模食品致癌物研究，發現食品中3項有害物質含量，台灣暴露量高於歐美國家，有相當大的致癌風險，但目前全球都未對棕櫚油的使用提出限制。
李俊璋也建議政府即使沒有訂定相關標準，也應該比照塑化劑訂定「企業監測指引」，廠商在製作相關食品時有參考依據，消費者也能減少安全疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言