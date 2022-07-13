中正大學工程、一般社科研究佳 ESI全球論文引用前1%
中正大學工程與一般社會科學研究，榮登今年國際重要學術影響力分析資料庫「ESI基本科學指標」世界排名前1%，代表有多篇論文被引用。中正大學表示，工程及一般社科學科研究近年朝跨域合作前進。
據了解，ESI資料庫是全球頂尖的學術指標查詢，統計時間以10年為基準，根據期刊論文發表數量、被引用次數多寡，篩選出國家、機構、學者、期刊等在22個學科領域的科學研究績效和實力排名。
中正大學研發長王祥辰表示，中正大學工程、一般社會科學領域近年從專一走向跨領域，除了研發全世界最小的活性奈米碳球，與美國史丹佛大學合作製造可充放電的鹼金屬氯電池，也因應5G開發電磁面鏡減少超過95%通訊盲區，並於鄰近民雄工業區成立智慧化齒輪生產自動化示範線。
王祥辰說，今年工程、一般社會科學學科進入ESI前1%，成為該校優勢學科，其高度被引用論文更可視為全球具高影響力的學術文章。
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