台大校長9名候選人正式名單出爐 10月8日前選出新校長

台大校長遴選委員會自今年4月25日公開徵求第13任校長人選，並於六月底截止收件，遴選委員會今天正式公布校長候選人，包括李百祺、郭大維、陳文章、陳聰富、張耀文、黃瑞仁、黃慕萱、葉丙成與楊志新等9位，均為本土教授。

台大校長管中閔任期即將於明年1月屆滿，校長遴選委員會自4月25日起公開徵求校長人選推薦，並於6月27日截止收件，日前便外傳多名校內教授有意角逐校長一位。

台大校長遴選委員會已於7月上旬召開遴選委員會議，於會中確認符合資格參與校長遴選者，並對符合資格者進行個別投票，獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人。

遴委會今天公告校長正式候選人，名單包括台大前代理校長郭大維、研發長李百祺、電資學院長張耀文、工學院長陳文章、電機系教授葉丙成、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大法律系講座教授陳聰富、台大文學院院長黃慕萱、台大癌症醫學中心院長楊志新，共計九人。

據了解，台大遴委會先前盼找海外知名大學教授角逐遴選、盼提升台大國際能見度，但截至今天名單公佈，九人均為台大校內教授。

校長遴選委員會表示，依照工作進度，將於8月中下旬分別邀請候選人在校內公開說明治校理念，9月初舉行校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，隨後至9月中旬將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行訪談，安排10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。