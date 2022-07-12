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成大學生自製人力潛水艇抵英國參賽 第一次亞洲隊參與

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供

國立成功大學由學生自製的人力潛艇「虱目魚」號，目前已抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽，這是該賽事第一次有非北約、非歐盟國籍的參賽隊伍，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們出訪當地文化機構時，拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。

成大表示，學生組成的「討海人」團隊7月3日飛抵樸茨茅斯，順利通過陸地測試，15日並將參加水中測試，學生除了要克服時差，當地的氣溫、水深等都與在台南不同，會直接影響潛艇的穩定性，必須重新配置調整，但是因為比賽的地點在軍港，12日才開放學生進入，時間的緊迫也讓團隊倍感壓力。

經過兩年多的努力，「討海人」團隊隊長成大系統系大五的王丕丞，與大四同學薛皓丞、魏珩育、許瑋仁、大三同學韓允豪及大一的王丹詡6人，在指導老師系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏帶領下，踏上夢想的國際競賽。

隊長王丕丞表示，昨天開始依抽籤順序，進行賽前水中測試，因當地水溫只有攝氏13度，比原先練習的台南泳池攝氏28度水溫更冷，「台灣最冷也還有攝氏19度，這裡水溫真的太冷，上岸都在抖！」隊員還要克服時差、適應當地水溫，大大小小問題不斷。

因為是第一次參賽的亞洲國家，主辦單位相當重視隊員們的安全，一度因駕駛出入口艙蓋的孔太小不允許過關，要求更改設計，為此成員們緊急修正開關與連結設計，才順利通過陸地測試。

陳政宏說，歐洲國際潛艇大賽自2012年起每兩年舉辦一次，提供全世界造船工程學生夢想舞台，學生隊伍須透過全程自行設計、製作以及操縱潛水艇完成直線加速性、半徑25公尺轉彎、S型避障等關卡，最後以計時及潛艇設計新穎程度等項目進行評比。

成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供
成大學生自製的人力潛艇「虱目魚號」抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。圖／成大提供

成大

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