成大學生自製人力潛水艇抵英國參賽 第一次亞洲隊參與

國立成功大學由學生自製的人力潛艇「虱目魚」號，目前已抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽，這是該賽事第一次有非北約、非歐盟國籍的參賽隊伍，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們出訪當地文化機構時，拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。

成大表示，學生組成的「討海人」團隊7月3日飛抵樸茨茅斯，順利通過陸地測試，15日並將參加水中測試，學生除了要克服時差，當地的氣溫、水深等都與在台南不同，會直接影響潛艇的穩定性，必須重新配置調整，但是因為比賽的地點在軍港，12日才開放學生進入，時間的緊迫也讓團隊倍感壓力。

經過兩年多的努力，「討海人」團隊隊長成大系統系大五的王丕丞，與大四同學薛皓丞、魏珩育、許瑋仁、大三同學韓允豪及大一的王丹詡6人，在指導老師系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏帶領下，踏上夢想的國際競賽。

隊長王丕丞表示，昨天開始依抽籤順序，進行賽前水中測試，因當地水溫只有攝氏13度，比原先練習的台南泳池攝氏28度水溫更冷，「台灣最冷也還有攝氏19度，這裡水溫真的太冷，上岸都在抖！」隊員還要克服時差、適應當地水溫，大大小小問題不斷。

因為是第一次參賽的亞洲國家，主辦單位相當重視隊員們的安全，一度因駕駛出入口艙蓋的孔太小不允許過關，要求更改設計，為此成員們緊急修正開關與連結設計，才順利通過陸地測試。