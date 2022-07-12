于美人分享名校警語「摧毀一個國家只要允許學生作弊」 吸近4萬人點讚

知名主持人于美人昨（11）日於個人臉書貼出一段警世文，該文出自南非普勒多利亞大學公開張貼的勸勉公告，內容指出「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊」，文章一出引發網友熱烈迴響，吸引近4萬人點讚、4千多次分享和1,600多則留言。

于美人昨日於個人臉書發文分享從朋友那收到的一段話，她稱在南非一所大學的入口處張貼了一張對全體師生的警告，「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊，於是在這個國家：一、病人死於這樣的醫生之手；二、建築物倒塌在這些工程師的手中；三、金錢在這些經濟學家和會計師手中五鬼搬運了；四、人民死於這樣的政客手中；五、正義在這樣的法官手中失去了」。

該段話引起網友廣大迴響，紛紛留言「發人深省，引以為戒」、「非常正確的觀念啊！」、「太令人省思的文章」，網友們也認為此文是在反映最近林智堅的論文抄襲爭議，「真羨慕人家的大學有這樣宏觀的堅持和理念～現在尤其更顯其不凡的前瞻思維！」、「教育是百年大計，沒有正確的教育觀念，就不必期待未來了」、「這篇寫得好，不指名道姓，但大家都知道在寫什麼」。

于美人也補充說，她特地向一位曾在非洲待過20年的老師確認了這段話的出處，對方立即解答，這句名言出自南非的普勒多利亞大學，該校位在南非約翰尼斯堡北部，當地是南非首都和行政中心，該校也曾一直保持在世界百大名校多年。據悉，普勒多利亞大學創建於1908年，擁有9個院系和1個商校，包括南非唯一的獸醫學院、北非以外的第一個MBA項目，以及世界排名前50的商業學院。