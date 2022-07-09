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影／科研火箭發射又延 ARRC團隊：氮氣分離接頭發生問題

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時在屏東旭海發射場試測試射HTTP-3A雙節科研探空火箭的第2節火箭，不少火箭迷到旭海漁港海邊遠觀。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時在屏東旭海發射場試測試射HTTP-3A雙節科研探空火箭的第2節火箭，不少火箭迷到旭海漁港海邊遠觀。記者潘欣中／攝影

原訂5月3日在屏東旭海測試發射台灣首枚混合式類衛星載具火箭，不料風雨致故障取消，陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）重新申請和整備後，安排今天清晨6時發射HTTP-3A雙節科研探空火箭的第2節火箭，但因氮氣分離接頭發生問題，決定延後明天同一時間發射。ARRC團隊樂觀表示，等於多了一天時間演練，對明天成功發射深具信心。

ARRC副主任魏世昕說，HTTP-3A計畫為科技部補助的探空火箭計畫，ARRC自主進一步挑戰為「類衛星載具」火箭計畫，最終目標是用火箭攜帶實驗方塊衛星酬載，飛至100公里以上高空進行太空科學實驗。

這次是驗證自主研發的操作軟體和導航技術，6至8時是申請發射許可的時間，原定6時發射，因電腦飛行模擬分析發現小問題而延時，又因遙控加壓的氮氣分離接頭在發射前發生問題，已接近8時，決定延後一天。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心HTTP-3A計畫分3階段，前年完成第1階段獨步全球的混合動力火剪懸浮飛行，今早試射雙節火箭的第2節火箭首次飛行，飛行時間8分鐘、高度12公里，由陸地射向外海，在發射後的90秒到達10公里高的最高點，之後開啟減速降落傘，第490秒落海，由漁船回收，因箭體有自主導航飛行等的重要數據資料，將帶回判讀， 明年第3階段是雙節火箭接力飛行。

科技部前瞻司長陳國樑說，自107年推動太空產業關鍵技術研發專案計畫，鼓勵學界投入太空領域，研發自主關鍵技術，經由飛行測試而驗證，所建立的技術能量，可協助業界提升國際競爭力，火箭發射以穩健和安全為前提。

國家太空中心主任吳宗信說，ARRC團隊試射全球第一枚具飛行導控技術的混合動力式火箭，不僅展現我國太空科技發展能量，台灣的自主衛星發射更前進一大步。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時發射HTTP-3A雙節科研探空火箭的第2節火箭，但因氮氣分離接頭發生問題，決定延後明天同一時間發射。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時發射HTTP-3A雙節科研探空火箭的第2節火箭，但因氮氣分離接頭發生問題，決定延後明天同一時間發射。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時發射HTTP-3A雙節科研探空火箭的第2節火箭，有捐款支持計畫的林姓火箭迷到海邊觀賞。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時發射HTTP-3A雙節科研探空火箭的第2節火箭，有捐款支持計畫的林姓火箭迷到海邊觀賞。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時在屏東旭海發射場試測試射雙節科研探空火箭的第2節火箭，但因氮氣分離接頭發生問題，決定延後明天同一時間發射。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心，安排今天清晨6時在屏東旭海發射場試測試射雙節科研探空火箭的第2節火箭，但因氮氣分離接頭發生問題，決定延後明天同一時間發射。記者潘欣中／攝影

火箭 太空 陽明交通大學

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