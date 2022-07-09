快訊

暑假戲水 靠旅平險不夠…海域險這些活動全包

槍手動機曝！怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

悼念安倍晉三 蔡總統下令11日全國下半旗1天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

論文抄襲成熱議話題！論文門重創台大國發所聲譽 為防抄襲台大曾發文警示

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：Turnitin官網

文/陳宣懿

學術界講求原創性，抄襲是最不可取，而且會受到嚴厲懲罰的事情。撰寫論文過程中嚴禁抄襲、盜用他人之研究構想、過程、成果或將文字以為己有，卻未妥善註明，或是將翻譯當作自己的作品，卻不註明原文出處之學術著作。近一週論文抄襲事件聲量多少？大家怎麼討論論文抄襲事件？

「論文抄襲」本週熱議話題！聲量兩大高點都與林智堅有關

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/07/01～2022/07/06）的統計，「論文抄襲」近一週的網路聲量，最高點出現在7月5日，共113,094筆討論度，主因是當天新竹市長林智堅被爆出中華大學、台大國發所碩士涉嫌論文抄襲，不僅林智堅的討論度升高，「論文抄襲」相關議題更是明顯衝高。論文門事件聲量第二高點出現在7月6日，共74,548筆討論度，被爆出抄襲風波之後，林智堅提告王鴻薇加重毀謗，同時徐巧芯也向台大檢舉林智堅論文抄襲，讓整起論文抄襲事件除了掀起學術圈風波之外，也燒到政壇。

防止,抄襲,論文, Turnitin,比對原創性,林佳和,柯皓仁,KEYPO,大數據關鍵引擎,輿情系統,輿情分析,輿情分析系統

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

國內外教授、學生抄襲風波 台大教學資源網數度PO文警示

國立臺灣大學教學資源網裡就有至少兩篇文章《「您能不抄襲！」──淺談學術剽竊》《預防勝於治療：向抄襲說不》。

其中《預防勝於治療：向抄襲說不》文章中對抄襲的定義：抄襲 (plagiarism，或譯剽竊) 可簡單定為：凡未經同意，或未註明出處，引用他人文本、語言、想法或其它原創素材 (如圖片等)，皆為抄襲。

也點出了學生為什麼抄襲的四種可能原因，包括：

1、學生寫作困擾

2、學生學習態度：求好心切擔心不夠完美而抄襲

3、學生未具備相關問題意識

4、老師態度：若學生曾犯抄襲行為，但並未被即時揭發，或沒有適當處理，有可能再犯

另一篇《「您能不抄襲！」──淺談學術剽竊》更進一步指出，通常學生抄襲的多是已出版的文章，包括書本、學術期刊論文或網路文章。這種抄襲，一般只要對照出版時間前後順序，就可揪出抄襲者。學術界的抄襲情況較為複雜。除了已經出版的期刊論文或書本之外，尚未公開出版或發行的作品，包括學術研討會文章、研究計畫、教學筆記等，也是被抄襲之標的。

如何防止涉入抄襲別人論文疑慮？這2個觀念必須掌握⋯

以下兩點是避免論文涉嫌抄襲的方法：

一、引用文獻

寫作時必須確保自己有讀過所有和研究主題相關的文獻，以免在不知情的情況下，寫出和過去已發表文章相似的內容。若是將過去的研究做改進，則務必要引用原始技術所發表的那篇論文，否則會寫得好像技術是完全自己原創的。同理，在敘述其他研究者已發表的理論時也要註明出處。

二、比對重複率

當寫出一個句子或段落，擔心是否有抄襲的疑慮時，最簡單的方式，就是將文字貼到搜尋引擎（如Google），看是否有相似度極高的文章出現過。目前市面上也有專門檢測文章是否有抄襲的軟體，如Turnitin，目前全台多所大學，包括台大、師大、政大等校，都是使用「Turnitin學術論文原創性比對系統」。

論文不公開  Turnitin也能比對原創性！

不過，論文公開與否，原創性比對系統都能核對電子版論文。台師大圖書館館長柯皓仁表示，這套系統不會受論文不公開影響。因為學生是先進行論文比對，此時學校也會先審核，才上傳至學校系統。柯皓仁表示：「學生論文難免用到原文，老師會與其討論何處需修正」。他也指出，通常第三章文獻探討最容易被抓出抄襲，但看「研究結果、結論與建議是最安全的地方，只要是自己做的研究，怎麼可能和別人有高雷同度呢？」只要看論文的結果，便可知文章究竟有沒有抄襲。

論文有太多無著作權的文字 林佳和揭2種情況

但比對系統沒有瑕疵嗎？政大法律系教授林佳和表示，法律系論文會常用到無著作權的法律條文、法院判決等，比對結果出爐有時候會很高，在這種情況之下，就得進一步探討原因。林佳和提出2種情況，若論文有太多無著作權的公用文字，就代表「論文價值不高」，這時可判為無學術創建、水準太差；至於如果比對結果出現太多「非公用性文字」，就可能有抄襲問題。

延伸閱讀

九合一大選》才要辭市長！論文門重創林智堅 網路好感度暴跌7成創新低

九合一大選》雙城雙陳計！陳建仁、陳時中近半年好感度曝 小英王牌戰哪市有優勢？

林智堅論文門單日聲量破13萬 學者:最特殊抄襲案例

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

抄襲 林智堅 台大

延伸閱讀

林智堅告別7年6個月新竹市長 開自家休旅車離開市府

新黨質疑桃園債台高築 批鄭文燦不培養在地支持林智堅

檢舉林智堅碩士論文 徐巧芯：台大確定受理

林智堅辭竹市長 柯建銘出席交接典禮談論文風波力挺

相關新聞

影／科研火箭發射又延 ARRC團隊：氮氣分離接頭發生問題

原訂5月3日在屏東旭海測試發射台灣首枚混合式類衛星載具火箭，不料風雨致故障取消，陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）...

論文抄襲成熱議話題！論文門重創台大國發所聲譽 為防抄襲台大曾發文警示

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/07/01～2022/07/06）的統計，「論文抄襲」近一週的網路聲量，最高點出現在7月5日，共113,094筆討論度，主因是當天新竹市長林智堅被爆出中華大學、台大國發所碩士涉嫌論文抄襲。

成大取得醫材製造及販賣商許可 為全國第一所

國立成功大學今天宣布獲頒醫療器材製造商及販賣商許可證，成為「醫療器材管理法」上路後、全國第一所取得醫療器材製造商及販賣商...

清大將砸7500萬元整治成功湖 重現划船、遊湖回憶

國立清華大學成功湖是校內重要景觀地標，承載不少校友回憶。但近年因淤積導致水質混濁，清大今天宣布將斥資7500萬元整治成功...

營隊證書之必要？ 大學教授坦言不太看 重點在學習反思

回歸大學端審查學生在學習歷程檔案中的多元學習表現，有大學坦言，其實不太會看營隊證書，重點是學生參與營隊後的學習反思；也有...

避倫理反陷爭議？ 大學發營隊證書不同調 學生憂造假

為杜絕招生倫理難題，教育部今年三月曾向發函大專校院，若營隊活動涉及學習歷程檔案充實或準備，且有收費者，不得發放營隊證書。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。