論文抄襲成熱議話題！論文門重創台大國發所聲譽 為防抄襲台大曾發文警示

image source：Turnitin官網

文/陳宣懿

學術界講求原創性，抄襲是最不可取，而且會受到嚴厲懲罰的事情。撰寫論文過程中嚴禁抄襲、盜用他人之研究構想、過程、成果或將文字以為己有，卻未妥善註明，或是將翻譯當作自己的作品，卻不註明原文出處之學術著作。近一週論文抄襲事件聲量多少？大家怎麼討論論文抄襲事件？

「論文抄襲」本週熱議話題！聲量兩大高點都與林智堅有關

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/07/01～2022/07/06）的統計，「論文抄襲」近一週的網路聲量，最高點出現在7月5日，共113,094筆討論度，主因是當天新竹市長林智堅被爆出中華大學、台大國發所碩士涉嫌論文抄襲，不僅林智堅的討論度升高，「論文抄襲」相關議題更是明顯衝高。論文門事件聲量第二高點出現在7月6日，共74,548筆討論度，被爆出抄襲風波之後，林智堅提告王鴻薇加重毀謗，同時徐巧芯也向台大檢舉林智堅論文抄襲，讓整起論文抄襲事件除了掀起學術圈風波之外，也燒到政壇。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

國內外教授、學生抄襲風波 台大教學資源網數度PO文警示

國立臺灣大學教學資源網裡就有至少兩篇文章《「您能不抄襲！」──淺談學術剽竊》、《預防勝於治療：向抄襲說不》。



其中《預防勝於治療：向抄襲說不》文章中對抄襲的定義：抄襲 (plagiarism，或譯剽竊) 可簡單定為：凡未經同意，或未註明出處，引用他人文本、語言、想法或其它原創素材 (如圖片等)，皆為抄襲。

也點出了學生為什麼抄襲的四種可能原因，包括：

1、學生寫作困擾

2、學生學習態度：求好心切擔心不夠完美而抄襲

3、學生未具備相關問題意識

4、老師態度：若學生曾犯抄襲行為，但並未被即時揭發，或沒有適當處理，有可能再犯

另一篇《「您能不抄襲！」──淺談學術剽竊》更進一步指出，通常學生抄襲的多是已出版的文章，包括書本、學術期刊論文或網路文章。這種抄襲，一般只要對照出版時間前後順序，就可揪出抄襲者。學術界的抄襲情況較為複雜。除了已經出版的期刊論文或書本之外，尚未公開出版或發行的作品，包括學術研討會文章、研究計畫、教學筆記等，也是被抄襲之標的。



如何防止涉入抄襲別人論文疑慮？這2個觀念必須掌握⋯

以下兩點是避免論文涉嫌抄襲的方法：



一、引用文獻

寫作時必須確保自己有讀過所有和研究主題相關的文獻，以免在不知情的情況下，寫出和過去已發表文章相似的內容。若是將過去的研究做改進，則務必要引用原始技術所發表的那篇論文，否則會寫得好像技術是完全自己原創的。同理，在敘述其他研究者已發表的理論時也要註明出處。

二、比對重複率

當寫出一個句子或段落，擔心是否有抄襲的疑慮時，最簡單的方式，就是將文字貼到搜尋引擎（如Google），看是否有相似度極高的文章出現過。目前市面上也有專門檢測文章是否有抄襲的軟體，如Turnitin，目前全台多所大學，包括台大、師大、政大等校，都是使用「Turnitin學術論文原創性比對系統」。

論文不公開 Turnitin也能比對原創性！

不過，論文公開與否，原創性比對系統都能核對電子版論文。台師大圖書館館長柯皓仁表示，這套系統不會受論文不公開影響。因為學生是先進行論文比對，此時學校也會先審核，才上傳至學校系統。柯皓仁表示：「學生論文難免用到原文，老師會與其討論何處需修正」。他也指出，通常第三章文獻探討最容易被抓出抄襲，但看「研究結果、結論與建議是最安全的地方，只要是自己做的研究，怎麼可能和別人有高雷同度呢？」只要看論文的結果，便可知文章究竟有沒有抄襲。

論文有太多無著作權的文字 林佳和揭2種情況

但比對系統沒有瑕疵嗎？政大法律系教授林佳和表示，法律系論文會常用到無著作權的法律條文、法院判決等，比對結果出爐有時候會很高，在這種情況之下，就得進一步探討原因。林佳和提出2種情況，若論文有太多無著作權的公用文字，就代表「論文價值不高」，這時可判為無學術創建、水準太差；至於如果比對結果出現太多「非公用性文字」，就可能有抄襲問題。

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