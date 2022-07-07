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中山醫大科博館簽備忘錄 資源共享提升共創價值

中央社／ 台中7日電

中山醫學大學與國立自然科學博物館連續25年舉辦「青年生命科學研習營」，雙方今天簽訂合作備忘錄，除再續前緣外，也讓資源共享再提升，發揮各自專業、共創價值。

中山醫學大學今天透過文字稿表示，自然科學博物館與中山醫大共同辦理「青年生命科學研習營」，合作情誼已長達25年，今天雙方簽訂合作備忘錄。

科博館館長焦傳金表示，簽訂合作備忘錄，不僅再續前緣，更是資源共享再強化提升，未來期待共創跨單位的特色研究群外，在多項永續發展目標，包括SDG3-健康福祉、SDG11-永續城鄉、SDG13-氣候行動、SDG14-保育海洋生態及SDG15-保育陸域生態等議題上，可相互支援發揮各自專業並共創價值。

科博館學術副館長黃文山指出，在研究交流方面，科博館有生態、演化領域專業人才，可共同開設通識課程，以生物學組為例，昆蟲專業人才可開設「醫學昆蟲」課程，例如埃及斑蚊、恙蟲等議題，皆是大眾高度關注與感興趣內容，若能藉此合作發展系列課程或活動，將使學術交流更具深度意義。

中山醫大校長黃建寧指出，期待未來雙方能在多面向展開密切交流，多管齊下，創造雙贏；在生態環境保育方面作出貢獻，讓師生大眾能以永續共榮的正確價值觀，止住地球的傷，減緩惡化，甚至有讓其復原重生的機會，逆轉這場因人類而起的自然浩劫。

中山醫學大學 博物館

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