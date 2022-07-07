清大將砸7500萬元整治成功湖 重現划船、遊湖回憶
國立清華大學成功湖是校內重要景觀地標，承載不少校友回憶。但近年因淤積導致水質混濁，清大今天宣布將斥資7500萬元整治成功湖，除清除淤泥、改善水質，也將建造碼頭重啟泛舟等水上活動，並新建環湖生態步道，讓師生能圓徒步環湖夢。
清華大學校內共有成功湖、昆明湖及相思湖3座湖，其中成功湖面積最大約3公頃，是日治時期因消防需求而挖掘的人工湖。建校初期，成功湖水質清澈、生態豐富，在物資匱乏的年代，學生常來湖邊捕魚加菜，但近年缺乏活水補注，水質漸惡化。
校方2019年底發出整治成功湖的募款需求，立刻得到海內外校友的踴躍響應。成功湖蛻變計畫預估工程經費需要7500萬元，目前已募得約7成。上個月已先替成功湖放水，昨天展開撈魚作業，共撈獲超過1公噸魚，整治工程將在明年4月校慶前完工。
總務長顏東勇昨天穿上青蛙裝親自下水，捧著魚頭跟人頭一樣大、長逾1公尺的大頭鰱，眾人驚呼。撈上來的大頭鰱、錦鯉、白鰱將移到昆明湖放養，外來種吳郭魚交由廠商處理。未來整治將引進生態濾水系統，以水生植物來淨化水質，並養魚治藻。
清大校友總會理事長蔡進步說，去年校慶辦天鵝船遊湖活動，校友報名十分踴躍，大家又回想起當年在成功湖划船的快樂時光，說好一定要恢復划船活動，也想起在動機系就讀的過往，同學還到成功湖捕魚拿去餐廳加菜，多得還養在宿舍浴室。
校方為感謝蔡進步捐款支持成功湖整治，未來翻新及擴建的小碼頭也將以他為名，取名為「進步碼頭」；1984年畢業的數學系校友胡國琳也捐贈興建水上生態步道，還提供1張當年跟父母、女友在湖畔的合影，「親情、愛情都在這張照片裡了！」
另，1970年畢業的核工、數學、物理、化學4系校友也捐助1100萬元整治成功湖。校方為感謝這群半世紀前畢業校友的愛校之心，未來成功湖畔休憩區將命名為「柒零園」。林蔭下設桌椅，供學生社團活動使用；民眾也可來這野餐，欣賞優美湖景。
成功湖東側還有一處俗稱西瓜島的小島，此次整治也將在小島上設置一座可供小歇賞景的涼亭。為感謝捐款的1974年物理系畢業校友陳昱寧，西瓜島也將正式命名為「昱寧島」。
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