快訊

民進黨布局雙北幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

英系從「分歧」走向整合 陳時中出征首都快了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清大將砸7500萬元整治成功湖 重現划船、遊湖回憶

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
早年清華學生還成立帆船社，在成功湖揚帆啟航。圖／校方提供
早年清華學生還成立帆船社，在成功湖揚帆啟航。圖／校方提供

國立清華大學成功湖是校內重要景觀地標，承載不少校友回憶。但近年因淤積導致水質混濁，清大今天宣布將斥資7500萬元整治成功湖，除清除淤泥、改善水質，也將建造碼頭重啟泛舟等水上活動，並新建環湖生態步道，讓師生能圓徒步環湖夢。

清華大學校內共有成功湖、昆明湖及相思湖3座湖，其中成功湖面積最大約3公頃，是日治時期因消防需求而挖掘的人工湖。建校初期，成功湖水質清澈、生態豐富，在物資匱乏的年代，學生常來湖邊捕魚加菜，但近年缺乏活水補注，水質漸惡化。

校方2019年底發出整治成功湖的募款需求，立刻得到海內外校友的踴躍響應。成功湖蛻變計畫預估工程經費需要7500萬元，目前已募得約7成。上個月已先替成功湖放水，昨天展開撈魚作業，共撈獲超過1公噸魚，整治工程將在明年4月校慶前完工。

總務長顏東勇昨天穿上青蛙裝親自下水，捧著魚頭跟人頭一樣大、長逾1公尺的大頭鰱，眾人驚呼。撈上來的大頭鰱、錦鯉、白鰱將移到昆明湖放養，外來種吳郭魚交由廠商處理。未來整治將引進生態濾水系統，以水生植物來淨化水質，並養魚治藻。

清大校友總會理事長蔡進步說，去年校慶辦天鵝船遊湖活動，校友報名十分踴躍，大家又回想起當年在成功湖划船的快樂時光，說好一定要恢復划船活動，也想起在動機系就讀的過往，同學還到成功湖捕魚拿去餐廳加菜，多得還養在宿舍浴室。

校方為感謝蔡進步捐款支持成功湖整治，未來翻新及擴建的小碼頭也將以他為名，取名為「進步碼頭」；1984年畢業的數學系校友胡國琳也捐贈興建水上生態步道，還提供1張當年跟父母、女友在湖畔的合影，「親情、愛情都在這張照片裡了！」

另，1970年畢業的核工、數學、物理、化學4系校友也捐助1100萬元整治成功湖。校方為感謝這群半世紀前畢業校友的愛校之心，未來成功湖畔休憩區將命名為「柒零園」。林蔭下設桌椅，供學生社團活動使用；民眾也可來這野餐，欣賞優美湖景。

成功湖東側還有一處俗稱西瓜島的小島，此次整治也將在小島上設置一座可供小歇賞景的涼亭。為感謝捐款的1974年物理系畢業校友陳昱寧，西瓜島也將正式命名為「昱寧島」。

清華總務長顏東勇（左一）捧著魚頭跟人頭一樣大的大頭鰱。圖／校方提供
清華總務長顏東勇（左一）捧著魚頭跟人頭一樣大的大頭鰱。圖／校方提供
清華大學委託工人在成功湖撈魚，撈到約1公噸的大頭鰱、吳郭魚、錦鯉等。圖／校方提供
清華大學委託工人在成功湖撈魚，撈到約1公噸的大頭鰱、吳郭魚、錦鯉等。圖／校方提供
成功湖是清大校內最大湖泊。圖／校方提供
成功湖是清大校內最大湖泊。圖／校方提供
清華學生昔日在成功湖划船老照片。圖／校方提供
清華學生昔日在成功湖划船老照片。圖／校方提供
清華大學委託工人在成功湖撈魚，撈到約1公噸的大頭鰱、吳郭魚、錦鯉等。圖／校方提供
清華大學委託工人在成功湖撈魚，撈到約1公噸的大頭鰱、吳郭魚、錦鯉等。圖／校方提供

水質 碼頭

延伸閱讀

金曲歌后是校友 暨大27周年校慶邀她回娘家代言

影／基隆大武崙溪大量魚群暴斃 環保局：太熱缺氧

梅雨西瓜受災 三芝有機農場晚種不受影響

才申請上清大！妙齡女租屋處尋短亡 房東求償千萬敗訴

相關新聞

清大將砸7500萬元整治成功湖 重現划船、遊湖回憶

國立清華大學成功湖是校內重要景觀地標，承載不少校友回憶。但近年因淤積導致水質混濁，清大今天宣布將斥資7500萬元整治成功...

營隊證書之必要？ 大學教授坦言不太看 重點在學習反思

回歸大學端審查學生在學習歷程檔案中的多元學習表現，有大學坦言，其實不太會看營隊證書，重點是學生參與營隊後的學習反思；也有...

避倫理反陷爭議？ 大學發營隊證書不同調 學生憂造假

為杜絕招生倫理難題，教育部今年三月曾向發函大專校院，若營隊活動涉及學習歷程檔案充實或準備，且有收費者，不得發放營隊證書。...

期刊也通膨／院士：OA期刊IF飆升僅「自嗨」 幾年後會回歸常態

中研院院士陳培哲表示，這幾年出現大量open access（開放取用）期刊，其中採用的文章都引用很多論文，總體引用次數大大增加，導致各種期刊影響係數（IF）快速增加，但這類論文本身並未創造新的知識，就像社群媒體的流量操作，只是「自嗨」；也有學者認為，「成績通膨」問題更大，台灣每個大學生都拿A，結果就是沒人相信成績，學校也失去公信力。史丹佛大學則是一定比率的學生才能得A，A+更是限制3%。

金曲歌后是校友 暨大27周年校慶邀她回娘家代言

江惠儀今年以專輯「空」奪下第33屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，本業是電信工程師的她，碩班畢業於國立暨南國際大學，她獲獎，...

高雄大學配合「2030雙語國家」 推走讀全英語課程

高雄大學配合「2030雙語國家」政策，在這學期通識課推出「走讀北高雄」課程，由修課學生走出教室到橋頭、楠梓、左營等區，藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。