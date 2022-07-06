倡導性別友善 淡江大學捐百冊專書給社大

為了推廣性別平等教育，淡江大學攜手女書店以及社團法人台灣女書文化協會，由淡江大學董事長張家宜代表捐贈130冊性別友善專書給淡水社區大學，希望藉由贈書，播下性別友善種子，期許開出更多性別友善的蒲公英。

活動一開始，由淡水社區大學的音樂班成員所帶來精彩的樂曲演出，表演的成員都是女性，演奏烏克莉莉，為這一次的捐書儀式增加許多性別平等的氣氛，由女書店、女書文化協會挑選性別教育專書捐贈淡水社區大學，書籍內容包括兩性教育、女性文學、女性主義理論等多元性別種類書籍，並在藝文走廊成立性別友善讀書專區，提供師生閱讀。

淡江大學董事長張家宜表示，個人長期以來關注性別教育，認為這是非常重要的議題，從淡水的大學國高中到小學，甚至是社區大學，希望能夠把性別教育的種子，帶到淡水社區大學。

淡水社區大學副主任范情表示，提倡性別平等教育與閱讀素養一直是社區大學所關心與推廣議題之一，本校在藝文走廊成立性別友善讀書專區，提供師生閱讀。藉由活動探討個人、家庭、社會等多重角色的自我認同與肯定，促進和社會的緊密連結，期許透過閱讀，消除性別歧視，瞭解並尊重多元性別差異。