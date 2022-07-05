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台大男考不上「4科系」嘆沒讀書天份 網安慰：跟昨天的自己比吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大學生表示自己「沒有讀書天份」，對他來說成績無法考上「4科系」醫牙電資而感到痛苦，最後他選了一個不討厭的科系只為了留在台大，此文一出，引起不少網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照片
一名台大學生表示自己「沒有讀書天份」，對他來說成績無法考上「4科系」醫牙電資而感到痛苦，最後他選了一個不討厭的科系只為了留在台大，此文一出，引起不少網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照片

考上頂大的學生是不少人眼中的學霸，一名台大學生表示，自己「沒有讀書天份」，對他來說成績無法考上「4科系」醫牙電資而感到痛苦，最後他選了一個不討厭的科系只為了留在台大，在身邊朋友的影響下，他認為自己承擔不起學霸的稱號，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「考試版」以「不上不下的成績才是最痛苦的」為題發文，他表示，也許對某些人來說，曾經念第一志願高中又考上台大的他是無庸置疑的學霸，但對他而言，當進了建中看過許多優秀的人後，曾經妄想自己能成為「醫牙電資」，但是他沒辦法做到，最後選擇了一個不討厭的科系來念，就只為了留在台大。

原po也表示，他很難跟別人啟齒自己沒有讀書天份，畢竟台大也算是前中段的成績，但在他眼中及身邊朋友的影響下，他認為自己沒有讀書天份、也不夠努力，承擔不起學霸的稱號，他最後也表示，發這篇文沒有其他意思，只希望跟他有一樣困境的人能釋懷，不論是在為什麼目標努力，「我知道當夢想超出自己能力之上的時候，那種無力的感覺是一樣的，既然沒天份就更加努力吧」。

網友紛紛安慰原po，「我也建中畢業的，在班上成績也是中間而已，上了醫學系才發現，建中同學聰明的比較多」、「上第一志願之後無力感也爆棚」、「努力就夠，何必在乎天份」、「推薦做自己想要的事，追求自己的夢想，不一定是讀書」、「唯有接受現在的自己，才能發現自己所擁有的，以及該如何提升這方面的能力，如此一來才有逼近或是超越強者的機會，如果連心態都輸給他們，那還真的不用奢望自己可以成為佼佼者」、「所有哀愁都是跟別人比較出來的，跟昨天的自己比吧」、「看到要考醫牙的朋友，同樣痛苦卻又待在其他三類的系，不上不下」。

不過，有網友則認為，「霸言霸語，在建中台大說自己沒有讀書天份 那看來我可能連讀書的資格都沒有」、「每個上台大的都說自己沒有唸書天份，那我們這種考不上的怎麼辦」、「看到台大發這種文更讓我痛苦了」、「你的不上不下跟我的不上不下，是不是有落差」、「希望我也能再努力一點，考到跟你一樣不上不下的成績」、「我先去投胎了」。

有網友則表示，從稱霸社區國中到考上明星高中再上頂大，不了解的人總是會當這種抱怨是在炫，「實際上我們過得很痛苦，會有個不知道到底可不可以觸及的夢想，一開始沒機會就不會保持希望，但追趕那些真正不用讀書就能考好的學霸很可能是條漫長又沒結果的路，即便知道如此，我們還是會因為自己比普通人強一點的能力，而有著莫名的期望和自尊心持續努力，身邊的人常會說的『休息一下好不好』都會顯得格外的刺耳，最後祝福我們這些不凡的一般人都能有個不錯的未來」。

台大 學霸

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