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直播揭各實驗室神祕面紗！中山大學與中鋼孕育女科學家

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學與中鋼集團教育基金會合作，舉辦14場線上「科學實驗室開箱」直播活動。圖／中山大學提供
中山大學與中鋼集團教育基金會合作，舉辦14場線上「科學實驗室開箱」直播活動。圖／中山大學提供

中山大學與中鋼集團教育基金會合作，今天起至7月8日舉辦14場線上「科學實驗室開箱」直播活動，透過鏡頭帶領全國超過60所高中、800名女高中生，揭開毒物快篩中心、水下載具研發中心，與奈米生醫材料、海洋動物生理、半導體奈米元件、積體光電元件、魚類系統分類與演化等實驗室的神秘面紗，為台灣培育出更多傑出的女科學家。

科技部「典範學習—體驗萌芽—展翅起飛：女科技人才培育計畫」主持人、中山大學物理學系特聘教授蔡秀芬表示，「女性在全球科研上的貢獻不容小覷，經常被低估！」像莫德納疫苗就是由年僅36歲的女性科學家Dr. Kizzmekia Corbett所帶領的研究團隊研發的。

近年來女性投入科研界的人數雖有增加，但仍屬少數，中山大學於是在兼顧防疫的考量下，舉辦14場線上實驗室參訪活動，幫助女學生啟動科學工程技術的未來，使女學生對 STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering及數學Mathematics）領域感興趣，縮小STEM的性別鴻溝。

蔡秀芬表示，根據聯合國教科文組織2019 年的統計資料顯示，2016 年全球在科學及研發領域就業的女性僅29.3%。依據台灣教育部資料統計分析全國大專校院學生，女性雖已占50%，但是在工程學門、自然科學、數學及統計學門、資通領域的女性，均低於40%。

工程學門更遠低於20%，資通領域甚至逐年下降。雖然近十年在STEM領域的女性畢業生比例逐年增加，但仍低於25%。一般社會大眾仍存在著「科學是陽剛的學門」的既有偏見。

這次中山大學線上實驗室參訪內容包括：

電機系教授王朝欽與海下所副教授周佑誠「水下載具研發中心」；

物理系教授羅奕凱「貴重暨儀器共用中心實驗室」；

醫科所教授楊閎蔚「奈米生醫材料應用實驗室」；

海科系教授劉莉蓮「海洋動物生理實驗室」；

海科系教授陳孟仙「動物性浮游及魚類生物學實驗室」；

材光系教授郭紹偉「功能性高分子及超分子材料研究中心」；

物理系教授郭建成「奈米結構物理實驗室」；

化學系教授謝建台「毒物快篩中心」；

光電系教授邱逸仁「光電調變實驗室」；

海科系教授廖德裕「魚類系統分類與演化實驗室」；

光電系教授洪勇智「積體光電元件實驗室」；

教授張鼎張「半導體奈米元件及薄膜電晶體平面顯示器實驗室」。

奈米 中山大學

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大武山下的社會實踐及永續發展之路──國立屏東大學高教深耕執行成果與亮點

教育部自2003年開始推動各種競爭型經費計畫，協助國內各大學建立自我定位與發展特色，如邁向頂尖大學計畫（又稱5年500億計畫，計畫期程2003-2017年）、推動典範科技大學計畫（計畫期程2012-2017年）等。教育部這些競爭型計畫，確實讓有學術研究量能和特色競爭力的大學獲得鉅額的經費挹注，但也造成大多數未具競爭條件大學的望洋興歎與望梅止渴。

世新高教深耕計畫 邁向智能傳播即戰大學

為協助大學建立自我定位及發展特色，教育部推動高等教育深耕計畫（簡稱深耕計畫），以五年為期，自107年至111年，在「落實教學創新及提升教學品質」、「發展學校特色」、「提升高教公共性」及「善盡大學社會責任」四大面向，協助大學配合社會趨勢及產業需求進行教學方法之創新，進而發展大學多元特色，培育新世代優質人才。世新大學（簡稱世新）設立於民國45年，迄今已逾一甲子。創辦人成舍我先生以「德智兼修，手腦並用」為校訓，擘劃「理論與實務結合、知識與品德並重」的教育方針，致力於培育具有專業知能的新聞傳播人才。

國立中央大學高等教育深耕計畫執行成果

國立中央大學（簡稱中大）創校百年，累積超過一世紀的學術能量，為一所理工與人文並重，教學與研究兼顧之卓越大學。中大是全國最早提出以「永續發展（Sustainable Development）」作為教學和發展總目標的學校。「永續發展」已然成為中大面對21世紀人才全球化、氣候變遷及能源等人類重大議題的核心精神。

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