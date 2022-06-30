中文系徵才要求全英語授課 土博憂被坑殺學外語自救

配合國家政策大學近年力推雙語教學，台師大國文系也決定於111學年開設18學分全英語課程（EMI）。雙語政策影響大學教授招聘，近期各大學中文系多開出全英語授課徵才條件，由於中文系教授過去多延攬本土博士，也讓土博感嘆，學術養成期間就較少雙語環境，畢業後卻必須面臨雙語求職門檻，只能自救。

各大學近期正籌備招聘下學年新進教師，淡江大學中文系日前公告招聘事項，徵求文字、聲韻、訓詁學專長專任教授，條件包括需具備全英語授課能力，引發各界討論。無獨有偶，師大國文系日前也以英語刊登徵才，徵求思想、語言、文學專長領域教師，條件資格包括具備與任教科目性質相近的研究工作或專門職業兩年以上資歷，並強調需全英語授課。

配合國家政策大學近期徵才多設立語言門檻，如中山大學已將「具備外語教學授課能力」寫入全校教師及研究人員聘任規則中。中文系除了現代文學領域外多以本土博士為人才庫，如今洋風漸盛，一名頂大L姓博士生感嘆，學術養成期間就缺乏雙語浸潤，近年各校卻開始設立外語授課門檻，本土博士形同被坑殺，早知如此不會選擇在台灣讀博士。

L談到，目前一邊讀博士一邊進修日文，希望未來可通過徵才門檻取得正式教職。但中文系仍以提供學生中文語境教學為主流，將全英授課設為徵聘條件不免太奇怪。

師大國文系教授鍾宗憲表示，校內先前已經過討論，師大各系都需有教師具備外語授課能力，由於國文系師資可能不足，故因應新學年課程徵聘教師。

鍾宗憲談到，近年確實觀察到他校中文系徵聘教師時多要求具備英語授課能力。若正面思考，面向世界做研究確實有必要熟悉第二外語，有利於國際交流，授課上也能增進學生視野。文學院也開設日文、韓文等學分學程響應雙語政策的期待。

台師大去年獲選為教育部雙語計畫重點培育大學。台師大表示，為了邁向國際化，招募新進教師時會一併考慮是否能全英語授課。但一名私立大學教授則談到，近年土博士太多專任教授職缺相對少，外界解讀學校是以高姿態在徵才，但時代不一樣了，中文系確實需要雙語人才加入。