喝洋墨水鍍金？「冷門科系」成砲灰 網揭殘酷現實：唸耶魯找嘸工作

許多人渴望拓展國際視野，出社會後工作努力存錢，為的就是出國一圓「留學夢」。不過，Dcard上一名網友就分享自身留學經驗，針對「大齡留學」（28歲以上）也談及身邊友人經歷，似乎不如想像中美好，掀起熱烈討論。

爸媽都工人階級、家境普通的原PO，在唸到政大後也出國唸書，談到最後的結果「老實說最後並沒有成功留下來」，包括另一位唸耶魯商學院的同學也沒找到工作。然而回到台灣，冷門科系包括社科（社會科學）、海洋、機械都找不到工作；文科更不用說，就連讀MBA（工商管理碩士）的回台也是做差不多薪水的工作，坦言「中間這兩年真的只是圓夢，沒有實質的提升」。

原PO指出，出國念商管碩士的其實很多本行非商管，轉領域想要進投資銀行的人很多，但都失敗。其實只唸一年學位的話並不是很好找，尤其是MBA現在已經有點退燒，真的沒有這麼好留。原PO也透露，如果想增加在美國找到工作機率的話，「讀熱門科系是唯一可行的路」。

原PO直言，出國留學若沒有留在當地，那說真的只是「繳學費」而已，出國留學做的事情在台灣就可以做到的話，也沒有太大的意義。不少出國的人認為能增加「國外生活經驗」也只是憧憬罷了，好像也不是出國的「必要性」。聊到圓夢，和原PO同樣年紀的同學，在大M（聯發科）工作也沒出國唸書，直到28歲同學決定辭職環遊世界三個月，花費大概20幾萬元，原PO就認為他的生活比自己充實許多，搞不好英文進步更多。

由於現在出國唸書的華人太多，原PO認為當地生活很有可能跟在台灣差不多，要打入外國人生活圈也要花一段時間、精神，甚至是運氣，大部分都是華人自成一圈。原PO身邊很多追夢出國的人，27歲存到100多萬元，出國一年花掉存款，回台卻找不到原來的工作，35歲還是找3萬元出頭的工作，每年換工作卻仍只能找到4萬元左右的職缺。

原PO表示，出國留學除了夢想，也需考量「非熱門科系、家境不好、大齡、無專長、英文不夠好」等前提。他也分享，目前在台灣朋友年薪最高的都不是為留學而留學的，一個是藥廠高層年收入約400萬元，工作好幾年已經是主管了才去新加坡唸MBA；另一位則是完全沒出國唸書，但唸頂點熱門科系，今年薪水也有600多萬元。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「謝謝提供現實層面的分享，在網路上太多人報喜不報憂」、「美國碩士一堆坑錢的很不值得，給人洗學歷用的，有夢最美」、「有些真的不能只是聽說，疫情這兩年找不到理想在地工作的MBA學生真的不少，最後也有幾個就回國工作了，不是說他們一個美國offer（錄取通知）都沒有，而是拿到的offer不在水平上」。