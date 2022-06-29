大學排行榜出爐！ 高教M型化 成大擠下陽明交、清大奪綜合第二

圖／遠見提供 《遠見雜誌》今(6/29)日公布「台灣最佳大學排行榜」，成大擠下陽明交大和清大，站上綜合大學榜的亞軍，僅次於臺大。三至五名分別為陽明交大、清大、中山。

人文社科類前五名連兩年完全相同，分別為臺師大、政大、淡江、中正、輔大；技職類前五強也和去年一致，前五強分別為臺科、北科、雲科、明志、高科；醫科類與去年同樣不變，北醫蟬聯冠軍；私校類前五強學校也是去年老面孔，唯無醫學院系的逢甲大學今年進步一名，成為第四，是無醫學院私校中的全國最佳。

五大分榜30強出列 六大面向檢視校務發展

今年排行榜整體呈現「強者恆強、弱者恆弱」的M型僵固化發展態勢。

少子化下，台灣每年大一新生總數，愈來愈難以支撐每一所學校永續營運，前段班大學吸納頂尖學生，強者愈強；中段班大學尋找亮點，走向小而美的特色化辦學；後段班則難掩頹勢，逐漸退場。而在針對各校正副校長的調查中，發現「產業連結」「跨域整合」和「國際合作」三大主題，是各校最重視的校務發展方向。

《遠見》大學排行榜評選學校門檻為「學生數3000人以上，且助理教授以上教師數150人以上」，而這被視為大學能否永續營運的基本門檻，今年全台133所大專院校中，拿到評選入門票的僅剩89所，跌破90大關，情勢令人擔憂。

《遠見》「台灣最佳大學排行榜」每年優化指標，精準反應台灣與國際人才發展趨勢，包括永續減碳、雙語國家、科技人才等議題。今年同樣結合遠見民意研究調查、政府公開資訊、世界最大學術資料庫愛思唯爾（Elsevier）的Scopus資料庫，以及SciVal研究分析指標，以六大面向44項指標評比，公布五大分榜前30強（醫學類為前六強），讓各大學明瞭自己的競爭位置。

佈局ESG和半導體 成大站上綜合類第二

2020年起的半導體回台設廠熱潮，以及今年四月通過的《氣候變遷因應法》，「半導體人才」和「淨零碳排人才」成為當前最稀缺的兩大人才顯學。成大多年前就開始推動USR課程及SDGs學程，也大力促成與南部高科技業者的產學合作，提前佈局正確方向，成大在永續排名和產學金額雙雙起飛，今年擠下陽明交大與清大，站上綜合類亞軍，僅次於臺大；中山去年至今連拿四大國家級高教重點政策「半導體學院」「國際金融學院」「雙語標竿大學」「後醫系」，社會聲望大漲，回歸第五。

人文社科類前七連三年相同 靜宜、暨南進步明顯

人文社科大學前七名與連續三年排序相同，分別是臺師大、政大、淡江、中正、輔仁、東華、銘傳，第八名為去年排名第十的靜宜大學，進步兩個名次，第九名則為去年第14名的暨南大學，進步5個名次。人文社科大學由於學科屬性，國際論文表現過往多半不如工程、資訊、生醫等學科，然而隨著永續議題日趨熱門，永續相關的管理、社會、人文、地理等研究，都帶過去長期關注於地方服務的靜宜、綠色永續的暨南能見度增高，排名進步。

北醫蟬聯醫科類冠軍 中醫大排名第二

醫科類由臺北醫學大學蟬聯冠軍。北醫近三年將人才培育發向，從傳統「醫事人才」轉為「生醫產業生態鏈人才」，鼓勵校內師生創新創業精神，結合學校科研、醫院臨床與產業議題，推動生醫新創孵化器，成功成立超過20家新創公司，持續站穩國內醫科類大學冠軍。第2~6名為中醫大、高醫、慈濟、中山醫、長庚科大。

逢甲突破醫科包圍私校類第四 元智進榜前十

私立大學前七名與去年相同，前五名中有四校具備醫學院，分別是北醫、中醫大、長庚、高醫，逢甲為前五名中唯一沒有醫學院的學校，6~10名依序為亞大、淡江、中原、元智、東海。元智為今年前十強中唯一新入榜者，不僅是國內第一所開辦全英語教學的大學，也是國內第一所獲得國家品質獎的大學，面對去年開辦的「雙語國家」政策，以及近年大學退場議題，教學品保有目共睹，排名因此提升。

明志排名全國技職第四 文藻國際化表現優異

社會大眾對技職的傳統認知，都是「國立優於私立」，然而去年台塑集團體系的明志科技大學首度擊敗高雄科技大學，站上技職類第四名，今年持續維持好成績，也是國內私立技職中，社會聲望、學術表現、財務體質最優秀者。而文藻外語大學則在國際化面向上，同樣擊敗多所知名國立大學與科大，外籍教師比例更高居全國第一，私校只要鎖定特色，就能創造獨一無二。

永續人才發燒，ESG議題重塑大學排名表現；大缺工時代，務實化教學讓私校與技職出現亮點；南北均衡政策，國家級計畫與資源大舉投注南台灣的大學。不同學校如何抓住其中轉機，扭轉少子化帶來的招生衰退宿命，成為高教M型化發展下的右端贏家。