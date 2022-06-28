海大攜手XRSPACE成立元宇宙大學虛擬互動 基隆首建風機

國立台灣海洋大學與元宇宙開拓者未來市股份有限公司（ XRSPACE） ，攜手打造一所GOXR海洋元宇宙大學，今天上線，海大今天起除實體校園空間外，創立海大元宇宙分校，海大元宇宙空間模擬海大校園美景，提供院系及社團多人互動交流空間。XRSPACE董事長周永明表示，元宇宙是未來趨勢，運用非常廣泛。

海大將利用元宇宙技術，規畫系列語言學習、數位創作及各系所特色應用元宇宙課程，培養海大學生科技應用實力。海大攜手XRSPACE 以海洋永續為目標，共同創造跨越國界的海洋教育新局。

海大校長許泰文說，周永明董事長是海大電機系傑出僑生校友，攜手海大師生展開海洋科研教育， XRSPACE為元宇宙世界開拓者，旗下GOXR元宇宙技術平台，整合多種新型虛實相融應用科技，透過 3D虛擬空間互動技術，建構多人即時互動的海洋大學校園元宇宙場域。

虛擬空間展現海大以海洋為主體的全球最完整海洋特色院所，每一個系所皆具備不同領域之海洋專業，七大學院院長以數位虛擬分身，向元宇宙訪客智慧介紹學院及系所特色。藉由多人即時互動技術，實現跨校、跨國、跨社群的獨特社交性。

周永明表示，教育一直是元宇宙技術最大應用之一， 以技術協助提供學生更身臨其境的學習空間。此次與海洋大學合作，除創建元宇宙學習空間外，海大學生也能實際透過參與元宇宙建置與各類活動，理解元宇宙技術及其應用內涵，培養海大學生科技實力。」

如何運用元宇宙？學校打造高互動性的虛擬科技課堂，也就是說，不管在任何地方，海大學生都可透過數位分身進入元宇宙校園學習，全世界也都可暢遊海大元宇宙。

許泰文還舉例，海大也建置基隆第一座風機，用來了解東北季風發電量的關係，了解東北季風吹的時間有多長及發多少電量，其次在運作時機械的操作狀況透過雲端連線，可觀測濕度、溫度等，也讓民眾了解離岸風電的運作。