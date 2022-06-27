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後醫系連大體老師都沒有？某大學被爆：每周奔花蓮「借看」

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

公費學士後西醫學系不同於一般6年制醫學系，可跳過前2年的基礎課程，直接開始接觸大體解剖學，4年即可畢業當醫師。不過，目前台灣三校後醫系之一出現傳言「校內沒有大體老師」，還有慈濟大學生爆料「他們會每星期來花蓮『看』我們的大體老師」，令一票醫學科系網友大喊「太扯」。

該「高雄醫學大學」網友在Dcard以「教育部是在亂搞嗎-後醫系連大體老師都沒有就要開課？」為題發文指出，有傳聞某大學後醫系，連大體老師都沒有就倉促上路。他激動地提出一連串質疑，如若消息屬實「這到底是在搞屁？教育部長到底是在急什麼？這個可以跟監察院檢舉了吧？以後醫生素質下降醫死人是潘文忠要負責嗎？」

一名「慈濟大學醫學系」男網友則爆料，「的確沒有唷（笑臉），他們會每星期來花蓮『看』我們的大體老師，不能動刀的」，並補充一句「可能是視覺學習法」，也有另一名「慈濟大學醫學系」女網友直言「真的誇張，聽到傻眼」，有一名「中山醫學大學醫學系」網友回應「真是太悲哀了，舟車勞頓竟然沒有學習的機會」。

網友紛紛驚嘆「太扯」、「連大體都不用開了」、「真是可憐，學士後醫泛濫」，還有人說「這樣就不會有解剖實驗被當的問題了耶」。「國防醫學院醫學系」網友跟著痛批，「我看你們是第一次認識『民退黨』喔，當然是政策先丟出來你各位自己想辦法啊」

其他醫學科系網友稱讚清華大學「新設後醫準備最完善的就是清大」，有該校網友表示，「國泰醫院有支援兩具，從輔大那邊搶來的」。不過，也有「國立成功大學牙醫學系」網友認為，「老實說有沒有開跟學不學得好不一樣，開大體很累，都在清fascia清血管，還沒背熟先累死」。

後醫系

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