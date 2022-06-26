北科大副教授法學博士涉假 學倫會還清白卻點名1疏失

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聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
科技部說，學歷登載不實不但斲傷學者個人的學術聲譽，也可能影響學術資源分配的公正性，未來將邀集專家學者就此議題進一步的溝通討論，必要時將滾動修正「科技部學術倫理案件處理及審議要點」。本報資料照片
科技部說，學歷登載不實不但斲傷學者個人的學術聲譽，也可能影響學術資源分配的公正性，未來將邀集專家學者就此議題進一步的溝通討論，必要時將滾動修正「科技部學術倫理案件處理及審議要點」。本報資料照片

台北科技大學智財所江姓副教授去年遭控法學博士頭銜涉假，疑違學術倫理，全案經科技部學術倫理審議會委員決議，雖未達「構成違反學術倫理行為」決議的法定標準，不過科技部表示，江副教授博士學位係取得於「英國杜倫大學社會科學與健康學院」，卻在個人資料表最高學歷的「主修學門系所」，不實填寫「法學院」，填寫內容與實際情形不符仍有疏失，已將上述審議決議發函當事人，並請當事人應更正相關申請資料，避免類似爭議再度發生。

科技部今天發布新聞稿表示，江姓副教授博士學位係取得於「英國杜倫大學社會科學與健康學院」(Faculty of Social Sciences and Health, Durham University)，而於科技部個人資料表最高學歷「主修學門系所」欄位，均填寫為「法學院」，在接獲檢舉後，經學術倫理審議會委員討論及決議，就本案是否構成「科技部學術倫理案件處理及審議要點」第3點第1款「造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果」之情事進行表決，表決結果未達三分之二以上同意法定標準。

科技部說，本案雖未達「構成違反學術倫理行為」決議的法定標準，但江副教授確有於科技部個人資料表最高學歷「主修學門系所」，不實填寫「法學院」的情事，填寫內容與實際情形不符仍有疏失，科技部已將上述審議決議發函當事人，並促請當事人應更正申請本部研究計畫的相關申請資料，避免爾後再有類似爭議發生。

科技部說，學歷登載不實不但斲傷學者個人的學術聲譽，也可能影響學術資源分配的公正性，未來將邀集專家學者就此議題進一步的溝通討論，必要時將滾動修正「科技部學術倫理案件處理及審議要點」。

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