台波攜手科研插旗北極 首座台灣極地研究站今掛牌成立

台灣第一座永久極地研究站於台灣時間6月25日在北極的冷岸群島（Svalbald）正式揭牌啟用，也是台灣首個在北極設立的正式研究據點，攸關北極研究和航道利益。科技部表示，盼將台灣的科研能量為極地環境永續發展做出貢獻。

北極冷岸群島台灣極地研究站由國立中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學三方共同簽署極地研究計畫，並於今日揭牌啟用。中央大學教授倪春發、國家海洋研究院海洋科學資訊中心主任楊文昌今天於台灣時間下午時，與位在台灣的科技部自然司司長羅夢凡、中央大學校長周景揚連線，以視訊見證啟用儀式。

極地研究站跨國合作範疇包括，極區高解析度冰河遷移引致微震觀測、北冰洋洋流與波浪時空變異、冰緣陸域地表地質及地形演化，以及地表變形、地表地下水文與永凍層消退等。

羅夢凡指出，暖化帶來氣候緊急狀態已是全球課題，北極也是全球暖化下最敏感的區域，暖化影響北極大氣、海洋、地下水文特性等，不只造成生態改變，也影響各國全球暖化調適策略。2020年中央大學已使用哥白尼大學極地研究站，台波攜手研究，觀察資料亦獲得國際關注。未來科技部持續支持跨國研究，盼台灣地球科學領域研究能量可為全球暖化解方盡一份心力。

海洋委員會主任秘書劉國列則談到，隨北極暖化推估西元2035年後冰層可能消失，北極航道開通將影響各國貿易佈局，台灣也是航運大國，希望藉由了解環境變遷推展未來。

台灣學者過去也曾赴北極進行研究，去年中央大學才在北極佈放40顆地震儀，並與國海院合作佈放8顆微型海洋浮球蒐集極地資訊，但過去台灣學者赴北極研究都要寄人籬下，現在終於有了「自己的家」。研究站英文名稱為TaiArctic即台灣北極研究站。除了英文招牌外，研究站門口亦掛上中文名稱「中華民國台灣極地研究站」，並放上青天白日滿地紅國旗。