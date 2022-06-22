資助烏克蘭學生來台就學 台科大攜手友訊提供獎學金

國立台灣科技大學今表示，與D-Link友訊科技合作設立「友訊集團獎學金」，將提供10個碩士獎學金名額，亦資助烏克蘭及其他國家外籍生來台安心就學，未來則有機會進入友訊科技或旗下公司實習，畢業後直接獲聘為正式員工。

台科大與D-Link友訊科技今日宣布合作設立「友訊集團獎學金」。台科大校長顏家鈺表示，台科大擁有全台最多的外籍研究生，烏俄衝突爆發後，台科大也舉辦座談會並對校內教師進行調查，逾50名教師提供實驗室研習機會給烏克蘭學子。

顏家鈺說，本次也與友訊科技再度合作共同設立「友訊集團獎學金」。除了學雜費、來回機票與生活補助金外，友訊提供實習與就業機會，對外籍生們的意義更重大，除了學習專業技能外進而再獲得留台工作機會，為烏克蘭或其他國際學生提供更好的學習、就業資源，也替台灣培育科技人才。

友訊科技董事長郭金河則談到：俄烏衝突導致許多烏克蘭學子流離失所、學業中斷，友訊科技長期和台科大進行產學研究，本次也是基於人道關懷想法，決定設立友訊集團獎學金，共同協助烏克蘭學子進入台科大深造，並進入友訊科技或集團旗下公司實習。

郭金河表示，表現優秀的獎學金得主畢業後有機會直接獲聘為正式員工。友訊科技樂見其他地區外籍學生申請獎學金，但會以烏克蘭學子為評選優先考量。

友訊集團獎學金共提供10個獎學金名額，給台科大電子、資工或通信相關科系碩士學程，內容包含來回機票、兩年學雜費與生活補助金等。2023年春季班獎學金申請，將於2022年9月開始。