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大學生生活費多少夠？過來人曝「最低月限度」：一天也才333

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO詢問大學生的生活費要多少才夠用。 示意圖／ingimage
原PO詢問大學生的生活費要多少才夠用。 示意圖／ingimage

近年物價不斷上升，不管是學生還是上班族，生活費的支出也明顯增加。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「在外地住校的大學生，一個月需要多少生活費才夠用？」

日前一名網友在PTT發文，原PO透露自己的女兒有機會在九月時到台中公園附近的科技大學唸書，如果順利的話也一定會住宿舍。此外，原PO發現學校好像沒有學生餐廳，「哥當年唸書的時候學校有餐廳，所以吃飯的費用沒有太大的問題，而且哥當年是騎車上下課也沒有住宿的困擾」。

在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「是說各位在外地住校的大學生，一個月大概要多少生活費，才能吃滷肉飯可以加滷蛋？吃麥當勞可以薯條和可樂都加大呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「正常應該是兩萬上下」、「少說一萬」、「認真回兩萬左右」、「一萬五吧，一個便當一百多」、「不含房租八千啦，兩萬的是鬼吧」、「大學生要過稍微好點，至少一個月一萬五」、「至少兩萬、才能跟同學出去玩」、「現在最少要一萬，其實一天也才333，扣掉飯錢所剩無幾了」、「餐費抓鬆一點一天300，一月一萬差不多」。

另外，也有網友分享自身經驗，「以前家裡一個月給五千，然後自己打工七千，還可以存錢，但也說不準，因為三餐有兩餐是吃家裡或者打工的地方，吃飯錢很省」、「我一萬在南部，有開車，畢業也有盈餘」、「只要打工地方有供餐，真的就可以很省，這年頭吃飯真的貴到爆」、「公館，房租一萬，吃七千，供參考」、「我在台中之前是一萬，現在可能要多個兩、三千了，我在西屯，基本上便當都85、90起跳」、「我之前在台中不含房租一萬五」。

大學生 PTT

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