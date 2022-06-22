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台大農經系一半都想走？學長陳吉仲說了這5個字
傳出台大農經系「一半都想走」，只把農經系當轉系的跳板；農委會主委陳吉仲今天表示，「行行出狀元」，樂意把國內外市場資訊通路，介紹給農經系學弟妹。
根據粉專「圖地」整理110學年度台大一年級申請轉系的數據，最多人申請轉出的科系是農業經濟系，學生人數本來是46人，結果有23人欲轉出，申請轉出比率達50%，「一半的人都想走」。
身為台大農經系的「學長」，陳吉仲今天參加台北國際食品展時表示，行行出狀元，農業沒什麼不好，今天來參加食品展103家廠商，都是最優質的農漁畜產品，就讀農業經濟，對市場分析、對農業政策提供呼籲，可以付出。
陳吉仲說，大學是通識教育，可以學到很多東西，台大是寶藏，等著學子們去挖掘，他很樂意把國內外市場資訊通路，介紹給農業經濟系的學弟妹。
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