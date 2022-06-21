人人都是藝術家 華梵大學與金山高中策略聯盟

華梵大學與金山高中策略聯盟合作，進行為期五年的藝文教學，由華梵大學的師資與業師，來為金山高中的孩子進行藝術教育，學期末的時間，進行了一整學期的作品成果展現，以人人都是藝術家為主題，開啟藝術作品展覽，希望能夠透過展示作品，讓學生與老師間有更多的交流學習。

金山高中校長賴來展說，來到成果展的現場，看到學生的作品，有感於策略聯盟三年來，學生們的藝文素養以及作品都有很大的進展，符應12年國教中結合藝術學科，讓藝術成為生活中的一部分，也期待這樣的策略聯盟可以持續下去，開啟更多學生的藝術興趣。

華梵大學書院教育處長黃名義表示，別看華梵大學派出的師資與業師，都相當出色，甚至在業界佔有一席地位，其實老師們都跟金中的學子們一樣，從完全不會到逐漸開始藝術創作，而後慢慢的達到專精走向業界，期待透過策略聯盟開啟學生的興趣，進而引發學習的動機，相信學生有一天也能跟老師一樣藝術創作，在不同的展館與角落發光發熱。