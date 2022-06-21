靜宜校友以祖父之名設王時照興學基金 助生翻轉未來
新冠肺炎疫情衝擊，經濟弱勢的學生雪上加霜，靜宜大學EMBA校友王志成以祖父之名在靜宜大學管理學院設立「王時照興學基金」，透過王時照的奮鬥故事激勵更多年輕學子勤學向上翻轉未來，今年有40多位學生申請。
靜宜大學校長唐傳義說，有些學生求學過程中，因資源相對缺乏，若能提供協助及就學需求，讓學生設定目標進而改變人生，學生會心存感恩，未來有能力時必定回饋社會、以愛傳愛，正向循環由此啟動。
王志成表示，祖父雖然生長貧窮家庭，但熱心公益、樂善好施，並努力不懈、掌握時代脈動及產業趨勢，在事業有成後積極照顧鄉親、回饋鄰里。
「人不能選擇原生家庭，只要肯努力奮鬥、運用智慧解決問題，加上朋友提攜與協助，必能改變命運！」王志成表示，這是他20多歲創業時祖父的叮嚀，當時聽了一知半解，經過多年社會歷練才能深刻體會。
王志成指出，王時照興學基金成立近一年，每年提供50萬元，將延續12年，今年共40多位學生申請。希望學生也能透過祖父的生命故事「暖陽–時時照煦的世紀人生」書籍，在面對艱困環境時，仍能刻苦向上，並以感恩的心幫助別人，這就是善的正向循環。
王志成在頒贈典禮開始前，特地與祖父歡聚聊天，他的祖父102歲高齡，不僅生活自理、沒有拿過拐杖，他相信這就是最好的福報。
這次獲頒獎助學金有7位學生，第二次榮獲王時照獎助學金的謝姓學生說，他目前大四未來將攻讀研究所，平日生活開銷依靠校內工讀，有這筆獎助學金能減少生活的壓力；她會繼續帶著王時照先生的信念，勇往直前。未來進入職場有能力時，除照顧家人、更要回饋社會，讓社會更美好。
獲獎助學金的林姓學生說，很高興獲得獎助學金，他來自單親家庭，還有4名兄弟姊妹，平常需半工半讀，上大學後不再跟家裡拿生活費，這份獎助學金是鼓勵，在經濟上也是很大的助益，他勉勵自己未來有能力時要回饋學校、幫助學弟妹。
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