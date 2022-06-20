影／宿管阿姨每天幫她帶食物 陸生錄製「告別影片」惹眾人淚目

來自廣東的Youtuber廖小花，目前正在台灣大學當交換生，經常拍攝影片分享在台灣的校園生活及日常，近日她邀請同樣來台交換的學姐，講述在台灣師範大學唸書期間，與宿管阿姨情同家人的故事，影片一出令廣大網友深受感動。

Youtuber廖小花上傳一則影片，標題為「畢業陸生口述台灣恩情！是什麼牽絆讓她一定要回台灣看看？」，故事主角是來自廣東潮汕的陸生，也是廖小花的同鄉學姊，她於師大研究生宿舍住了三年，畢業之際因不捨待她如家人的宿管阿姨，決定在下個月離台前拍攝影片，向阿姨表達感謝並留作紀念，也承諾之後一定會回來看她。

學姐在影片中講述她與阿姨的相識契機，兩人都是在三年前來到宿舍，一次她向正在打掃衛生的阿姨借了一支掃把，結果阿姨還熱心地加送她一個垃圾桶，學姐頓時覺得阿姨人很好，後來就會偶爾給阿姨帶一點零食，彼此也就開始了溫馨的互動。

據學姐描述，阿姨看她隻身來台唸書，怕她吃不飽，每天上班都會給她帶早餐，中午若有帶便當也會幫她多帶一份，逢年過節阿姨家裡拜拜，她都會拿到一大份供品。學姐從去年9月開始記錄阿姨投餵的食物，已累積一百多張照片，包括菜市場賣的麵線、飯糰、炒麵、油飯，到前陣子端午節的粽子，種類繁多讓學姐不禁笑說，「我胖了10斤都是阿姨的功勞，看我的臉逐漸圓潤起來了」。

學姐分享宿管阿姨投餵給她的食物照片。圖擷自 Youtube

對於阿姨的關照，學姐也經常反過來給阿姨帶點心、飲料、水果等食物，有次阿姨的腿受傷，研究生宿舍5樓又沒有電梯，她不想讓阿姨辛苦奔波，便主動幫忙阿姨撿垃圾，那次經驗也讓她體會到阿姨們打掃衛生的辛苦，更奉勸所有住宿生都應該把垃圾分類做好。

學姐接著分享她和阿姨的日常相處，每天早上8點左右，阿姨會打掃到她的宿舍門口，她已經起床的話會和阿姨打聲招呼，「阿姨很容易滿足，打一聲招呼阿姨就會很開心，然後跟我說櫃子裡又幫我帶了什麼」。到了中午，她們會一起在研究生宿吃飯，等下午3點半左右阿姨們打掃完衛生，她就會帶點餅乾、水果跟大家分享，最後再陪阿姨一起打卡下班，跟她說聲「路上小心」。

「就是平平淡淡的陪伴，阿姨已經70歲了，但吃飯時也會看Youtube影片，希望她有天會看到這則影片，阿姨跟我說，如果走了不要告訴她，因為她會哭」，學姐感傷地說。她認為阿姨其實對很多所有人都很好，以前來自新加坡、澳門的學生離開時，阿姨也都給他們買了伴手禮，「如果你願意接受她的好，然後也對她好的話，感情就很容易建立起來」。

廖小花聽完故事後也想起一位對自己很好的台灣學姐，她發現，「台灣人對於外地來的孩子會特別照顧，不能夠讓外面來的小孩受到委屈」，而且當她告訴那位學姐自己想要回報台灣時，對方卻說，「台灣人其實不需要回報，只要妳在這片土地上真的過得開心就好了」。

影片吸引17萬人點閱、近千則留言，許多網友看完兩人的分享後大受感動，「被妳們弄哭了.....像妳們兩個這麼善良、可愛的女孩，到哪裡大家都會喜歡你們的！」、「對許多長輩來說只需要跟他們互動和陪伴就是最好的回報了！希望這樣的善循環可以一直延伸下去」、「看到學姐的真情流露讓我的眼睛也流汗了」、「過去在國外也曾被照顧過，而且對方一樣也不是當地人，我想我們能做的就是延續這樣的心意對待身邊的每個人」。