陽明交大電子樂進軍紐約 美聲響徹國際

國立陽明交通大學音樂研究所師生的電子音樂原創作品，入選2022紐約電子音樂節(2022 New York City Electronic Music Festival)，即日起至26日於紐約市阿博隆斯藝術中心（Abrons Arts Center）進行展演，讓世界聽見台灣的電子音樂創作。

紐約電子音樂節每年集結來自世界各地專業藝術家及傑出聲音工程師交流切磋，是極具國際知名度、世界最大電音藝術節之一。

指導教授曾毓忠說，陽明交大每年都有師生作品入選，今年更上層樓、共計11名師生入選，創下最多作品同時入選的歷史紀錄；入選作品將於音樂節進行展演，大幅提升陽明交大音樂所的國際曝光率與能見度，為學校與台灣爭光，讓世界聽見台灣的獨特美聲。

11件入選作品來自電子科技音樂碩一陳翌軒、鄭安惠、杜彥豪，碩二吳嘉峻、胡哲豪、鄭詠心、黃毓仁，碩三陳書煌、陳以諾、黃薏倫以及音樂所曾毓忠教授。

音樂研究所黃薏倫《求救信號》、陳書煌《Primal Scream》、黃毓仁《變異》、鄭安惠《Recursive》等四件作品，自2022台日法電子音樂作曲大賽上百件參賽作品中脫穎而出，獲評審團青睞入選為競賽優勝作品。

台日法電子音樂作曲大賽由巴黎現代音樂協會發起，台灣、日本、法國三個國家合辦，並由多名國際知名電子音樂作曲家組成評審團決選出大賽的優勝作品。

今年獲選優勝的四首作品存在共同的特點是創作者直接或間接地透過緊繃、拉扯、瞬擊、碎形化的電子音樂聲響，對疫情肆虐下大眾焦躁不安與恐慌的心理作出實際的藝術回應。

《求救信號》以破碎、撞擊、以及拉扯聲響，刻畫與傳達人們在疫情下恐慌的心理與情緒；《Primal Scream》以赤裸原始的吶喊象徵疫情與戰亂帶來的焦慮與不安，利用電子合成器碎形化，展現置身於外卻形影不離的矛盾；《變異》描述在社會現況壓力下，追求完善、完美以致瘋狂的意境；《Recursive》以金屬器械製造規律、緊繃聲響，象徵循環的社會體制，再以異質、瞬擊等聲響描繪欲改變當下現狀的意識，展現兩者間的對立與拉扯。

曾毓忠表示，電子音樂創作不僅要熟捻音樂還要懂得科技，因此創作者必須把自己鍛鍊成「文武兼備」的音樂人，電子音樂的創作的確極具挑戰性，不過，科技亦為作曲家帶來音樂創作上的無限可能，曾毓忠笑說「或許連莫札特、貝多芬都會感嘆生不逢時？」