【專家之眼】難道台灣要淪為英國？自殺式的英國教改

英國現在的慘狀可能是很多台灣人不知道，也無法想像的，但事實就是事實，曾經的大英帝國光芒盡失，其來有自。

2017年3月17日，BBC發表題為「'Fake research' comes under scrutiny」一文，報導指出，英國學術圈的「假研究」的規模可能被低估了。根據英國的官方報告，在2012- 2015年間，英國發生了大約30起學術不端行為，然而，根據BBC自己的統計，在2011年- 2016年間，單單羅素集團(Russell Group)就有至少300起論文涉嫌抄襲、造假及數據不準確等學術不端行為的指控，其中三分之一得到確認，超過30篇的論文遭到撤回。

牛津、劍橋、倫敦國王學院、倫敦政經學院、倫敦大學學院、倫敦帝國學院都是羅素集團的成員。BBC還指出，「在過去十年間，論文被撤回的數目多了十倍」。英國現在少見相關醜聞，莫非，英國不再有學術不端行為？恐怕不是，而是事涉英國學術聲譽，BBC還能繼續調查嗎？

學位灌水是近年來英國高教為人詬病的其中一個現象。自從2012年英國大學學費暴漲之後，越來越多的學生以一等學位畢業（70分以上為一等，英國的70分約台灣的90分）。據《衛報》報導，從2010年到2019年，以一等學位畢業的學生比例從16%增加到30%，在1995年，這一比例只有8%。

可見，英國學位的含金量有普遍下滑的情形。那麼，為什麼會出現這種現象呢？為了錢。因為學生就是學校的金主，要讓學生繳交高昂的學費，總不能惹他們生氣吧！分數不能給得太低、沒來上課、考試不好也不能當、還要禮讓、取悅學生。否則，學生就不來了。

從2018年2月起，英國大學教職員罷工年年有。如今，問題不但沒解決，反而更嚴重了。單單2021/22這一學年，英國大學工會（UCU）帶領下的罷工已經進行了三輪。其中，第二輪罷工從2月14日到3月2日，將近3週；第三輪罷工則超過5萬名教職員參與，受影響學生超過100萬名。

英國大學教師罷工主要有兩個原因，第一個是退休金大幅縮水。英國高校養老方案（Universities Superannuation Scheme，簡寫USS）是一項英國大學教職工為主的養老金計劃，2018年以來的投資虧損造成高校教職工未來養老金大幅縮減。此外，根據英國教職員工會估計，養老金改革後一般講師每年減少近1萬英鎊退休金，年輕講師受害更大，未來退休金將減少近一半。

罷工的第二個原因與薪資和工作環境有關。從2012年起，在學生的學費從每年3000英鎊漲到9000英鎊的同時，老師的薪資不但沒有上漲，反而減少了15％- 20%。還有不少教師與學校簽的是短期或臨時合同，這些老師過著朝不保夕、入不敷出的生活。

根據2018年1月18日發布的《英國高教從業人員統計(Higher Education Staff Statistics: UK, 2016/17)》，2016- 2017學年，兼職教師達68465名，這些非典型雇傭關係的老師跟在麥當勞打工的時薪工人沒多少差別。

在1997年之前，英國本地的大學生不用繳學費，但從1997年開始，一年要繳1000英鎊。2006年9月開始，學費再提高，但最高不超過3000英鎊。2012年開始，大學學費的上限提高到9000英鎊。前後不過15年的時間，學費從0漲到至少9000英鎊/年，這麼高的學費對一般英國人來說，當然很吃力。這時候，英國政府就想出了一個好辦法：提供助學貸款。

根據《每日電訊報》在2017年7月4日報導，由於就學貸款利率調高至6.1%，英國大學生畢業後平均負債5.08萬英鎊（當時約新台幣203萬元），約77.4%的畢業生一輩子都無法清償貸款。高學費以及很可能一輩子都還不完的學貸逼得英國大學生三番兩次走上街頭抗議。

此外，英國大學生還必須忍受經常性的教師罷工。以本學年為例，已經有21個工作天沒有課可上。因為教授上街罷工的關係，老師不會從事任何與教學有關的事情，罷工當然會影響學生的受教權。怎麼辦？有補償嗎？可以退還一些學費嗎？抱歉，不能。不要小看這21天，就英國碩士而言，由於只需一年就能畢業，因此，21天不是小事，何況，英國學費那麼貴，而國際生還是本地生的3倍。

上述所有問題的根源在哪裡呢？這一切的根源來自於前首相柴契爾夫人採取的新自由主義主張：削減教育預算、去社會福利、打擊工會、國營事業民營化等等措施。例如：2010/2011學年度，高教支出達157.8億英鎊，到了2020/21學年，只剩48.6億英鎊，減幅高達69.2%，這就是當今英國高教危機的源頭。

因為削減教育經費的關係，教育變成一項奢侈品，只有富家子弟才念得起大學，於是，就造成社會階層的不流動，這可能就是新自由主義的目的吧！正因為柴契爾夫人對英國的卓越「貢獻」：分化社會、固化階層，所以，她過世的那一天，反柴契爾夫人的英國民眾特地點了一首歌送給她：《Ding Dong! The Witch Is Dead》，這首歌當天就登上英國亞馬遜音樂下載榜榜首，可見受歡迎的程度！