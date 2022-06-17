屏科大布局永續發展成立四大中心 飛宏科技簽策略聯盟

屏東科技大學以農校出發，隨著時代變化，學校朝「科技農業」、「生態產業」、「白金社會」、「永續經濟」四大主軸，將能源與數位趨勢納入校內各項建設與教學，從107學年度起，陸續新建智慧農機中心、智慧機電館、大數據中心、永續研發中心等四大教學研發中心。

屏科大16日舉行四大中心成果展現，學校著力發展綠能獲飛宏科技、昇陽電池兩大公司支持，共同捐贈價值台幣4000萬電動車儲能快速充電站及鋰電池設備，並由飛宏科技林中民董事長、昇陽電池副總經理薛清水與屏科大校長戴昌賢簽訂策略聯盟，聯手發展再生能源。

教育部技職司長楊玉惠出席致詞說，屏科大不僅獲世界綠色大學台灣排名第一，跨足農業生產領域，演變至今跨領域智慧生產與永續循環經濟研發教學。

校長戴昌賢說，屏科大過去給人熱帶農業大學，屏科大不單只有農業領域、能源、工業還有大數據分析等項目都有多元發展。四大中心共同開幕，提供學生更豐富的教學場域與企業接軌。

四大中心分別為永續研發中心、智慧農機中心、智慧機電館與大數據科技研發服務中心。「永續研發中心」發展再生能源結合循環經濟重要研發單位，由先進綠能技術、農林循環經濟創值、生質能源循環、畜牧環境永續科技等團隊組成，四個研究室以再生能源相互支持整合，目標為未來能將這些技術應用於產業，提升永續競爭力。

「智慧農機中心」主力發展智慧無人載具及軌道車輛系統，從研發、設計分析、製造、組裝等皆為車輛系師生親手打造，目前開發出多台農用智慧無人載具，不只能協助農村人口老化問題，同時也可蒐集資料作為大數據分析用，且幫助學生更能與產業接軌。

「智慧機電館」是達人學院智慧機電學士學位學程系館，為對應產業需求及學生增能，開設多項AI人工智慧、機電、機器人工程師、農工業自動化等相關課程，提供全校學生跨域學習同時亦能考照的場域，成為多元專長的職業達人。

「大數據科技研發服務中心」2020年成立，提供師生大數據研究的相關服務需求，促使屏科大在資料收集、分析、應用與大數據研究上能有前瞻發展。