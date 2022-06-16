小大一快收藏！大學新鮮人沒做一定後悔的十件事

成為大學新鮮人有哪些必做事項？

時光飛逝，轉眼已臨近6月畢業季，許多高中畢業生即將踏入大學校園，對新生活充滿憧憬和期待，究竟大學新鮮人要做哪些事，才能讓自己的大一生活多采多姿、不留遺憾呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了網友們熱議「大學新鮮人不做會後悔的事」！包括擁有駕照、參加宿營以及說走就走、超熱血的夜衝體驗，快來看看排行榜上有哪些活動或事項，把握機會去嘗試，別讓寶貴青春的大學時光留任何空白！

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NO.10 迎新茶會

擔心對大一生活一無所知的人可參加迎新茶會，這無疑是向學長姐打聽系上課程、學校資訊的大好機會。

小大一們可向學長姐請教他們推薦哪些系上課程、該如何選課，加上茶會通常會有系羽、系排等系隊宣傳環節，感興趣的人也可以在此時聽聽各系隊的訓練流程，再結合Dcard、PTT上校友的分享，對系上社團有更深的認識。

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NO.9 參加社團活動

相較於課業繁重的大二、大三以及要準備求職的大四畢業生，剛進校園的小大一們有著充裕的時間去做任何嘗試。

因此一定要把握這段時間踴躍參加社團活動，除了可以探索自己感興趣的領域，未來成為社團幹部也能讓你的履歷更加豐富，甚至可能因此找到志同道合的夥伴，只能說參加社團絕對百利而無一害，記得入學後一定要去社團博覽會逛逛呀！

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NO.8 買車

很多人18歲考到駕照後開始存錢買車，將擁有自己的交通工具視為變成大人的第一步，大部分的學生還是會選擇機車， 有人喜歡造型酷炫的檔車、還有趨勢正夯的電動機車，就有網友推薦Gogoro 6月份新推出的 Gogoro VIVA XL SUPERFAST，不僅車身帥氣，坐起來也很舒服。

因為需求不同，也有人選擇入手汽車，無論TOYOTA、NISSAN、 HONDA或是更高等級的名車都有擁護者，除了雨天不用冒雨上學、還能一次載許多家人朋友去更遠的地方。

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NO.7 夜衝、夜唱

熱血好玩的夜衝、夜唱活動可說是大一必做的一項體驗，有時夜衝會搭配抽鑰匙的環節，雖說能否與心中對象成功配對要看運氣，但依然能有努力的機會！

有網友分享想在這個環節脫穎而出，可以讓自己的鑰匙變得特別，增加他人選擇的機率，像是有些電動機車會採用磁卡或感應扣當鑰匙，看起來新潮又時髦，就能增加好奇心。過來人也透露，錢櫃、好樂迪、星聚點等都會推出學生夜唱優惠，歡迎新鮮人們盡情體驗嗨一整晚的感覺～最好趁著精力充沛的大一嘗試，到了大四可能就沒時間、也沒體力這樣瘋了！

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NO.6 聯誼

校園戀愛相較於出社會後的感情關係單純許多，因此最後一次用學生身分談戀愛的大學時光一定要好好把握！參加聯誼就是認識更多人的一大管道。

即使沒在聯誼中遇到合適的對象，和有著不同成長背景、來自各個地方的人互相交流，聽他們訴說自己的經歷也是很棒的體驗，有的人會將聯誼地點辦在桌遊店、或是揪團去玩密室逃脫，大家一起動腦能很快拉近彼此的距離，抓住機會聯誼接觸不同領域的人，發掘更多新事物吧！

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NO.5 擁有駕照

擁有駕照絕對是成為「自由」大學生的一項必備條件，考到機車、汽車駕照後，你想跟著同學去夜衝、載心上人趴趴走、送對方回家都方便許多。

談到考駕照，不少Dcard網友推薦Gogoro電動車是考照神器，大讚它操控容易、穩定性高。就有鄉民分享，電動車相對油車而言較好控制，考直線7秒穩定許多，用它來考駕照能事半功倍，非常適合新手。

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NO.4 宿營

大學和高中很不一樣的地方就是全班一起參與活動的機會不多，不一定會和自己的同學一起上課，也沒有戶外教學，畢業旅行也未必會全班一起去。

相對較多人參與、將班上同學聯繫在一起的大一宿營十分難得，不僅能透過有趣的闖關活動和兩天一夜的相處拉近和同班同學、學長姐的距離，還能趁機體驗緊張刺激的夜教活動，為自己創造美好的大學回憶。

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NO.3 談戀愛

相信大家對大學的一大憧憬便是談場令人難忘的戀愛吧？雖說能否成功脫單講求緣分，但依然可以自己製造機會。

尤其大一能認識對象的機會超多，包括社團、營隊、球隊、打工和通識課等等，把握這個戀愛優勢多參加不同活動，也可運用交友軟體與不同對象配對，盡量擴展自己的交友圈，也許你的真命天子、真命天女就在這些人當中呢！

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NO.2 認真念書

雖然高中老師總說「進大學後就可以玩４年」，但如果你真的荒廢學業，不趁還是學生時努力學習，未來畢業後進入職場發現自己的實力落後別人一大截時必定萬分後悔，大一正是讓你打好基礎的時刻。

加上現今社會需要集多元能力於一身的斜槓人才，因此除了學習校內知識，額外技能的提升也相當重要。像是報名線上課程加強外語能力；上電腦課程了解如何修圖；或是看YouTube影片自學剪片等，會的東西越多越能讓你在求職時脫穎而出。

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NO.1 打工

許多人會選擇在課業沒那麼繁重的大一打工，無論是家教、服務業都有網友推薦，除了可賺取生活費，也能藉此累積工作經驗，例如新聞系學生投履歷到電視台工讀、餐飲業學生擔任學徒等，都能提早為進入職場做準備。

另外，吸引學生打工的還有存錢買喜歡的東西，包括旅遊基金、買車、買衣服、3C用品等，這些高單價商品對於現代年輕人來說是必需品，相對也會花費許多開銷。對此，不僅購買Mac、iPad等Apple產品有學生價、Gogoro也推出暑期購車「0頭款、0資費、0利率、0保養」的特別優惠，大家一定要把握啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月23日至2022年05月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大學新鮮人不做會後悔的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」