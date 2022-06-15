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窮人不該讀名校？遭教授嗆「沒錢去工作」多次求情 他苦撐畢業：好噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
許多家境清寒的小孩努力讀書，望藉由教育跨越貧富差距的藩籬，實現自己的人生目標。示意圖／ingimage
許多家境清寒的小孩努力讀書，望藉由教育跨越貧富差距的藩籬，實現自己的人生目標。示意圖／ingimage

許多家境清寒的小孩努力讀書，望藉由教育跨越貧富差距的藩籬，實現自己的人生目標。一名出生於清寒家庭的網友在Dcard上分享從小到研究所的求學經歷，一邊打工兼顧學業，卻被指導教授嗆「別讀研究所」，讓一路走來相當拼命的他，在即將畢業之際感到迷惘，不禁疑惑「窮人是不是就不該享有名校的光環？

原PO表示，從小由爺爺奶奶帶大，住自有宅因此身分頂多清寒。雖然窮，長輩卻相當注重教育，他小學時成績都還可以拿到第一名，但上了國高中後，一下就被補習的朋友超過；關鍵的高三時期，原PO則靠著午餐吃泡麵存錢繳學費、社團費，大考和補習的同學借教材刷題，學測考了60幾級分，沒想到最後選擇拼指考卻意外劃錯卡，連國立大學都沒得讀。

面臨重考或讀私大的關鍵抉擇，原PO當年因爺爺奶奶接連住院，下定決心未來在研究所扳回一城。讀私大時期，雖然校方有給補助、也能申請書卷獎獎學金，但原PO還是得瘋狂打工，就連考上了國立研究所也沒能脫離這樣的窘境，甚至迎來另一個地獄。

指導教授認為，研究生就該專心在學術上，然而只靠計劃、研究費根本無法撐起原PO的生活，因此他同時打工、上課 、當助教等，兼顧學業、生活還有家庭，卻換來交往四年的女友嫌他家境不夠好劈腿，教授還指責原PO不顧學生本分，在即將畢業口試的前兩個月稱要退指導，更說道「你沒錢就去工作啊，不要來念研究所！」最後多次求情、甚至逼近下跪，才讓教授回心轉意。

如今研究所終於要畢業了，面對這份學歷原PO卻直呼「好噁心、好骯髒」，「我很窮，我是不是就不該跟那些家裡有能力的小孩競爭，那本身就不屬於我的起跑點」。對此，留言區也引來眾多網友為原PO加油打氣，「你做的已經很棒了，教授很爛欸，誰會不想好好讀書，是吃空氣就能做研究喔」、「你很努力也很優秀！終於熬到畢業了，現在才是你最好的開始」、「你對自己很負責，真的要鼓勵你，這社會很多不公平的事，但你做好本份努力向上，老天一定不會虧待你的」。

一位和原PO有著相似經歷的網友也現身說法，認為並沒有「窮人就不該享有名校的光環」這回事，自己也是大學後才感受到跟同學的差距，有些同學無法理解為何他總是因為要打工而推掉很多局；年薪是前女友的兩倍卻被嫌窮，「你很棒，雖然生活很苦、資本主義的牆很高，我們依然要努力掙扎活下去」。

打工 補習 學測 指考 研究所 Dcard

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