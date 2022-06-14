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印尼生看台灣防疫經驗 製成畢展動畫影片宣導

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
印尼學生應用數位技術製作「PHOTOBOOK MAGAZINE」畢業專題。記者簡慧珍／攝影
印尼學生應用數位技術製作「PHOTOBOOK MAGAZINE」畢業專題。記者簡慧珍／攝影

國內大學追求國際化，明道大學數位設計學系21級畢業成果展洋溢東南亞風情，3名泰籍學生、11名印尼籍學生應用數位技術，分別設計Line動畫式貼圖、台灣印象旅行Youtube，及取材台灣COVID-19疫情的成功防疫經驗影片，向師長和社會大眾傳達他們來台求學的豐富成果。

明道大學數位設計學系印、泰大三生在數位系主任郭致良、副主任郭大維、指導教授張志燦的引導與指點下，舉辦「印象泰好If You are an Artistic」的21級畢業成果展，展覽共分網路傳媒、數位輸出、影像創作、社群貼圖、攝影寫真等五大組別，即日起在明道大學梅館大樓展出。

印尼學生楊麗莎、林爾文的作品主題是Vasanta（印尼語：春天）產品設計與行銷，設計日、夜、四季各種圖像，圖檔寄回印尼轉印在布料上，製作成美觀實用的手提包與手機零錢包，有明道老師捧場學生作品，現場預約。

泰國比較常用的網路社群APP是臉書或IG，泰國學生柯達邦、那柏拉針對台灣人愛用的Line APP，設計「泰辣美STICKER LINE貼圖」，已經上架販售，除了來台求學和工作的東南亞人士可購買下載使用，台灣民眾也可以參考，支持外籍學生的創作理念。

印尼學生劉維維、林丹立蒐集台灣及國際的COVID-19 新聞，複雜資訊化為簡潔，設計人物圖像、製作動畫，影片1-2分鐘，打上中文、英文、印尼文字幕，命名SIS/Short Information Show，放上Youtube頻道（https://www.youtube.com/channel/UCizmxFwzIB3q3LtX3W_1ppA），方便觀眾觀看且容易獲取知識。

劉維維說，數位設計是從基礎學起，成果展主題「If You are an Artistic」代表她和同學對學習過程中的自我知識累積與成長體會，能夠從創意發想、修改計畫到實現計畫，這是相當不容易的事情，期盼日後能在專長領域學得更好，畢業後有好的發展。

喜愛旅行的印尼學生蘇肯卓、柯尼雅、巴羅姆整理來台求學期間所拍攝的影像紀錄，製作TAIWAN TOURISM影片放上（https://www.youtube.com/channel/UCdTxef5cABstmVfNFKmoe0g），希望透過這次展示的網站和影音作品把台灣的美麗都市、山林介紹給印尼的家人朋友。印尼學生黃其南、梁書楓、郭始賢、安格勒表示，他們製作「PHOTOBOOK MAGAZINE」希望針對不同的攝影主題和對象以提供客製化服務，未來把影像數位輸出成為馬克杯、寫真集、筆記本留下可供回憶的紀念。

明道大學大四生到校外畢業實習，大三生舉辦畢業成果展。指導教授張志燦說，回想這群學生剛到台灣的時候既要適應語言與文化，還要學習數位設計專業課程，這次作品成果超乎他的預期，部分學生決定畢業後繼續升學研究所，是明道大學很成功的國際交流與合作。

明道大學數位設計系明年畢業的大三印尼和泰國學生舉辦第21級畢業成果展，今天開心和師長分享畢展成果。圖／明道大學提供
明道大學數位設計系明年畢業的大三印尼和泰國學生舉辦第21級畢業成果展，今天開心和師長分享畢展成果。圖／明道大學提供

印尼 明道大學

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