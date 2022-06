印尼生看台灣防疫經驗 製成畢展動畫影片宣導

國內大學追求國際化,明道大學數位設計學系21級畢業成果展洋溢東南亞風情,3名泰籍學生、11名印尼籍學生應用數位技術,分別設計Line動畫式貼圖、台灣印象旅行Youtube,及取材台灣COVID-19疫情的成功防疫經驗影片,向師長和社會大眾傳達他們來台求學的豐富成果。

明道大學數位設計學系印、泰大三生在數位系主任郭致良、副主任郭大維、指導教授張志燦的引導與指點下,舉辦「印象泰好If You are an Artistic」的21級畢業成果展,展覽共分網路傳媒、數位輸出、影像創作、社群貼圖、攝影寫真等五大組別,即日起在明道大學梅館大樓展出。

印尼學生楊麗莎、林爾文的作品主題是Vasanta(印尼語:春天)產品設計與行銷,設計日、夜、四季各種圖像,圖檔寄回印尼轉印在布料上,製作成美觀實用的手提包與手機零錢包,有明道老師捧場學生作品,現場預約。

泰國比較常用的網路社群APP是臉書或IG,泰國學生柯達邦、那柏拉針對台灣人愛用的Line APP,設計「泰辣美STICKER LINE貼圖」,已經上架販售,除了來台求學和工作的東南亞人士可購買下載使用,台灣民眾也可以參考,支持外籍學生的創作理念。

印尼學生劉維維、林丹立蒐集台灣及國際的COVID-19 新聞,複雜資訊化為簡潔,設計人物圖像、製作動畫,影片1-2分鐘,打上中文、英文、印尼文字幕,命名SIS/Short Information Show,放上Youtube頻道(https://www.youtube.com/channel/UCizmxFwzIB3q3LtX3W_1ppA),方便觀眾觀看且容易獲取知識。

劉維維說,數位設計是從基礎學起,成果展主題「If You are an Artistic」代表她和同學對學習過程中的自我知識累積與成長體會,能夠從創意發想、修改計畫到實現計畫,這是相當不容易的事情,期盼日後能在專長領域學得更好,畢業後有好的發展。

喜愛旅行的印尼學生蘇肯卓、柯尼雅、巴羅姆整理來台求學期間所拍攝的影像紀錄,製作TAIWAN TOURISM影片放上(https://www.youtube.com/channel/UCdTxef5cABstmVfNFKmoe0g),希望透過這次展示的網站和影音作品把台灣的美麗都市、山林介紹給印尼的家人朋友。印尼學生黃其南、梁書楓、郭始賢、安格勒表示,他們製作「PHOTOBOOK MAGAZINE」希望針對不同的攝影主題和對象以提供客製化服務,未來把影像數位輸出成為馬克杯、寫真集、筆記本留下可供回憶的紀念。