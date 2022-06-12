成大學生自製人力潛艇 「虱目魚號」將飛英國參賽

成大系統及船舶機電工程系學生自組「討海人」團隊，打造人力潛水艇，將在7月前往英國樸茨茅斯，參加歐洲國際人力潛艇競賽，也是亞洲第一支前往參賽的隊伍，今天在校內舉辦命名起用開光儀式，為這艘潛艇命名為「sat-ba̍k-hî」（台語「虱目魚」），期待具有濃厚台南意識的名字能為參賽帶來好采頭。

學生們不僅自行設計研發這艘潛艇，過程中還找到13家的企業贊助，包括提供製造所需的材料，及遠赴英國參賽的經費贊助，讓學生體驗從無到有的過程。

討海人團隊隊長、該系大五學生王丕丞表示，人力潛艇以FRP玻璃纖維強化塑膠材質製成，身長300公分，結合人力學理設計、製造外，團隊也希望透過此次機會，將台灣堅強的造船、航運能力行銷至世界舞台，增加國際知名度。

擔任駕駛員的大一學生王丹詡要負責在比較過程中，努力踩踏讓潛水艇前進，他表示，預估踩踏時速可達約5節，換算時速約9公里，在水中移動速度算是相當快，但水中運動需要克服水的阻力與壓力，比較耗費體力，操控感受與陸地交通工具相差甚遠，需透過多次練習來熟悉，平時也要多鍛鍊體力。

成大系統及船舶機電工程學系大學部學生王丕丞，與大四許瑋仁、魏珩育、薛皓丞，大三韓允豪、陳廷宣及王丹詡等人組成「討海人」團隊，在系統及船舶機電工程學系陳政宏教授指導下，2020年9月發動自製人力潛艇計劃，預計2022年6月下旬先將人力潛艇運送到英國，參加歐洲國際人力潛艇競賽。

陳政宏表示，國際潛艇比賽在歐美國家已盛行20餘年，台灣將成為首支非北約、非歐盟的參加隊伍。這次成大參賽將是創舉，對於臺灣推動潛艦國造、培育造船人才也有很大的幫助。

這項活動有許多企業贊助，包括長榮發基金會贊助潛艇運送與參賽選手機票費用，成大校友、嘉鴻遊艇則贊助船殼、模具與材料等，相關人員今天也都到場為學生加油打氣。