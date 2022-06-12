什麼科系最容易進外商公司？ 過來人曝會「外語」不會加分

畢業季又到了，除了一大批大學畢業生們將投入職場外，高中生們也將選擇自己大學要唸的科系，有一名高中生網友就好奇，「大學要唸什麼科系較容易進外商公司？」其他過來人的回覆打破一般人的迷思，「語言只是標配而不是加分」。

原PO在Dcard以「什麼科系比較能進外商公司」為題表示，他高中唸文組，目前對商科與分析師的領域有興趣，好奇「想問各位自己在外商的大大們，你們分別都是什麼樣的科系呢？那彼此又是什麼公司跟什麼工作內容呢？」

網友紛紛留言，「我公司日商，無論營業人事生管客服，會日文跟一點基礎文書處理就可以，不過大學文組我個人覺得比較有用是資管跟財金（讀語文在外商吃香，但是我同事都說語文類的路很窄，真的出社會後語言只是工具）」、「我是資管系，目前在台灣最大通訊軟體公司擔任軟體開發工程師，主要開發內部金流系統，我英文閱讀還行，但聽說寫只有國中水平，不過最重要是要有coding能力」。

許多網友說外語能力並非進外商公司的通行保證，「說實話當做到一定程度，公司看的是你過往的成績，跟你現在的人格特質，不太會在意你是什麼科系。但到了一定規模的公司，語言會變成標配而不是加分。所以非常認真的告訴你，絕對不要放棄英文，我就是被英文這個天花板卡了七八年上不去，恨呀！噢對了，我是軟體工程師」、「商學每一科系都脫離不了數學，除非你唸文學院。語言能力本來就是基礎，可能多一項外語是優勢，溝通能力好是加分項目」、「我覺得單純的外語科系畢業還是有點難，因為外語是一個工具，在專業領域上有外語的加持才會有燙金效果」、「要同時有專長又要有語言才吃香」。