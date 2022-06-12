上台大好痛苦？ 葉丙成點1關鍵別輕易問「這問題」

近來各大學放榜，台大電機系教授葉丙成在臉書分享一則「咬牙考上台大卻超痛苦」的新聞，他表示，該新聞出來後，有不少人說都考上台大了、都已經是人生勝利組了，「還在說什麼痛苦？」但其實外界可能並沒有真正了解台大學生的困境，因為有許多人是從小逼自己逼到極致（或是被家人逼），過著「無間地獄」般的生活。

葉丙成表示，大家若遇到某位鼓起勇氣跟你說他的痛苦跟困境的台大學生時，不要輕易地就跟他說，「你都已經上台大了，還在痛苦什麼呢？」

葉丙成昨晚在臉書分享新聞，他表示，這篇新聞出來後，有不少人說都考上台大了、都已經是人生勝利組了，還在說什麼痛苦？這樣的看法，不只在評論這篇新聞出現，在過去台大學生有心理的困境或是想不開的情況發生時，也會看到外界有類似的看法。不少人會認為沒考上台大的人都沒在抱怨了，考上台大的人還有什麼好痛苦的？

葉丙成說，可能外人覺得都上台大了還有什麼好唉的，但大家對部分台大學生的困境，可能並沒有真正的了解。尤其這群學生除了極少數天才型的人是很輕鬆就考上台大外。有許多人是從小逼自己逼到極致（或是被家人逼），考試連一分都不允許自己隨便掉，是要這樣才有機會後來考上台大。

葉丙成說，想像一下當你18歲以前天天都是過著這樣繃著的日子，連一分都不允許自己隨便出錯，那是什麼樣的日子？「我認為那種日子，是無間地獄」。

葉丙成表示，這樣的孩子，對自己的表現其實很難滿意的，他們甚至有許多人是無法喜歡自己的。他們逼自己過著這樣的日子，是因為他們說服自己這樣他們才能成功、才能有價值。當進了台大，發現有別人的表現比他更好、更厲害，他的內心是崩潰的。

「我都已經這麼努力、這麼拚、這麼逼自己到極致了，為什麼這樣還不夠、還是會輸人？那我一直以來引以為傲的價值又在哪？」葉丙成說，這是一群很辛苦、很讓人同情的孩子。因為他們永遠無法滿意自己、永遠無法真心喜歡自己。想像一下當一個人永遠無法真心的滿意自己、喜歡自己，那是多麽地悲哀？美國長春藤聯盟的名校大學生，很多也是類似的狀況。

葉丙成說，這些學生最慘的是，他們無法跟別人說他們的問題，因為當他們說了，就會有許多人認為他們是在無病呻吟、認為他們上了台大還不滿意是在唉什麼。

「作為台大的老師，我很同情這些孩子」，葉丙成表示，他很心疼他們的問題總是很難被外人理解。作為老師，只能靠自己的力量看有沒有機會多幫助我們的學生。但也很希望有那麼一天，當大家遇到某位台大學生，當他鼓起勇氣跟你說他的痛苦跟困境時，請大家不要輕易地就跟他說「你都已經上台大了，還在痛苦什麼呢？」