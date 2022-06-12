快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上台大好痛苦？ 葉丙成點1關鍵別輕易問「這問題」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台大電機系教授葉丙成表示，許多台大學生從小逼自己逼到極致，考試連一分都不允許自己隨便掉，過著如同「無間地獄」般的生活。本報資料照片
台大電機系教授葉丙成表示，許多台大學生從小逼自己逼到極致，考試連一分都不允許自己隨便掉，過著如同「無間地獄」般的生活。本報資料照片

近來各大學放榜，台大電機系教授葉丙成在臉書分享一則「咬牙考上台大卻超痛苦」的新聞，他表示，該新聞出來後，有不少人說都考上台大了、都已經是人生勝利組了，「還在說什麼痛苦？」但其實外界可能並沒有真正了解台大學生的困境，因為有許多人是從小逼自己逼到極致（或是被家人逼），過著「無間地獄」般的生活。

葉丙成表示，大家若遇到某位鼓起勇氣跟你說他的痛苦跟困境的台大學生時，不要輕易地就跟他說，「你都已經上台大了，還在痛苦什麼呢？」

葉丙成昨晚在臉書分享新聞，他表示，這篇新聞出來後，有不少人說都考上台大了、都已經是人生勝利組了，還在說什麼痛苦？這樣的看法，不只在評論這篇新聞出現，在過去台大學生有心理的困境或是想不開的情況發生時，也會看到外界有類似的看法。不少人會認為沒考上台大的人都沒在抱怨了，考上台大的人還有什麼好痛苦的？

葉丙成說，可能外人覺得都上台大了還有什麼好唉的，但大家對部分台大學生的困境，可能並沒有真正的了解。尤其這群學生除了極少數天才型的人是很輕鬆就考上台大外。有許多人是從小逼自己逼到極致（或是被家人逼），考試連一分都不允許自己隨便掉，是要這樣才有機會後來考上台大。

葉丙成說，想像一下當你18歲以前天天都是過著這樣繃著的日子，連一分都不允許自己隨便出錯，那是什麼樣的日子？「我認為那種日子，是無間地獄」。

葉丙成表示，這樣的孩子，對自己的表現其實很難滿意的，他們甚至有許多人是無法喜歡自己的。他們逼自己過著這樣的日子，是因為他們說服自己這樣他們才能成功、才能有價值。當進了台大，發現有別人的表現比他更好、更厲害，他的內心是崩潰的。

「我都已經這麼努力、這麼拚、這麼逼自己到極致了，為什麼這樣還不夠、還是會輸人？那我一直以來引以為傲的價值又在哪？」葉丙成說，這是一群很辛苦、很讓人同情的孩子。因為他們永遠無法滿意自己、永遠無法真心喜歡自己。想像一下當一個人永遠無法真心的滿意自己、喜歡自己，那是多麽地悲哀？美國長春藤聯盟的名校大學生，很多也是類似的狀況。

葉丙成說，這些學生最慘的是，他們無法跟別人說他們的問題，因為當他們說了，就會有許多人認為他們是在無病呻吟、認為他們上了台大還不滿意是在唉什麼。

「作為台大的老師，我很同情這些孩子」，葉丙成表示，他很心疼他們的問題總是很難被外人理解。作為老師，只能靠自己的力量看有沒有機會多幫助我們的學生。但也很希望有那麼一天，當大家遇到某位台大學生，當他鼓起勇氣跟你說他的痛苦跟困境時，請大家不要輕易地就跟他說「你都已經上台大了，還在痛苦什麼呢？」

台大 葉丙成 大學生

延伸閱讀

僑泰推台加雙聯學位 助學生爭取直升百大名校

唐山打人事件 大學生「檢討受害者」遭校方警告處分

又是別人的喵…玳瑁站崗外送區守護餐點 大學生發文：謝謝貓貓！

影／大學生抓獨角仙戲耍挨批 網友公審怒指「欺負昆蟲好玩嗎？」

相關新聞

鴻海董座劉揚偉回憶宏碁工作史 當時主管還是施崇棠

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（12）日參加陽明交通大學新竹校區畢業典禮擔任演講嘉賓，特別針對過去40年來就業與創業歷程...

成大學生自製人力潛艇 「虱目魚號」將飛英國參賽

成大系統及船舶機電工程系學生自組「討海人」團隊，打造人力潛水艇，將在7月前往英國樸茨茅斯，參加歐洲國際人力潛艇競賽，也...

爸爸為肌肉萎縮女兒捨公職 專攻物理治療學系畢業

今年慈濟大學物理治療學系的畢業生吳明勇，已是第2次大學畢業，為了照顧8歲罹患肌肉萎縮症的女兒，毅然決然辭去公職，考進物理...

陽明交大畢業典禮 鴻海劉揚偉勉勵學子「須了解自己」

國立陽明交通大學今天舉辦交大校區畢業典禮，邀請鴻海科技集團董事長，也是交大傑出校友的劉揚偉擔任致詞嘉賓，劉揚偉以個人的求...

年輕人創業兩個重要秘訣 鴻海董事長劉揚偉這樣說

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（12）日應邀出席國立陽明交大（交大校區）畢業典禮並致詞指出，他分享自己的創業歷程，一，年...

什麼科系最容易進外商公司？ 過來人曝會「外語」不會加分

畢業季又到了，除了一大批大學畢業生們將投入職場外，高中生們也將選擇自己大學要唸的科系，有一名高中生網友就好奇，「大學要唸什麼科系較容易進外商公司？」其他過來人的回覆打破一般人的迷思，「語言只是標配而不是加分」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。