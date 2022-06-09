大專校院學生會成果 靜宜獲大學校院組唯一卓越獎

教育部青年發展署111年大專校院學生會成果展競賽，靜宜大學奪得學生權益、選舉制度、法規與年度計畫傑出獎，及大學校院組唯一，也是最高榮譽的卓越獎等4項大獎。

靜宜大學學生會長李玟蒨表示，靜宜學生會的法規編纂具組織架構性，成員來自各系學會的正副會長或幹部，彼此熟識，更易促進合作與凝聚力，也能貼近學生的想法；副會長劉俊毅表示，學生會幹部多數為大四生，想在大學生涯最後一年過得精采，因此卯足全力，今年的成績特別優異。

李玟蒨說，靜宜的校風自由開放，學生表達的意見，學校願意聆聽，特別感謝學務長及相關師長提供豐富的資源及協助，讓她上任後與學權部長能共同推動「學權行動服務台」，每周一在校園內設置攤位，讓學生就近表達學餐、停車場等權益的想法及意見。

靜宜學生會也積極蒐集學生對學校政策及防疫措施的意見及想法，提供學校參考。學生會代表參與學校召開的防疫座談會，會中釐清學生對學校防疫政策等疑問，再將相關資料傳遞給全校學生，這是靜宜能在學生權益方面榮獲傑出獎的原因。

選舉制度方面，靜宜學生會比照中選會，擁有完整的選罷法，有選舉委員會制度、門檻及運作，甚至投票時的器材設施等皆比照國家選舉，特別向區公所借用票匭等設備。選舉前也舉辦選監人員研習營，教導學生如何開票、監票，因此榮獲選舉制度傑出獎。

靜宜學生會由執行活動的學生行政中心、審核預算與立法的學生議會及監察的學生評議會組成，三權分立。評議會更有各院學生代表，並邀請老師擔任顧問，因此榮獲法規與年度計畫傑出獎。

卓越獎在評比的五大項目中都需要達到A以上，其中2項並需達到A+。以往靜宜學生會修改的各項法規，都需送到學校學務會議審議，為更符合大學法學生自治的精神，李玟蒨等學生會幹部爭取改為送學校核備，這也是榮獲卓越獎的致勝關鍵。