遠見雜誌國內大學聲望調查 朝陽科大蟬聯私立科大第一

遠見雜誌「2022國內大學聲望調查」出爐，朝陽科技大學在「年度辦學最佳大學」評比名列私立科大第一。校長鄭道明歸功於該校持續擴大教學領域，延攬國際師資，在「產業連結」、「跨域整合」及「國際合作」3大評比面向都有顯著成果，因而獲得肯定。

這項調查由全台133所大專校院的校長及副校長，以「校長互評」方式產生，朝科大連續第2年獲得第一，蟬聯這項榮譽。

鄭道明說，該校連續5年登上英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，更在世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球新興經濟體大學排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名都進榜。

近年來，學校斥資5億元成立航空學院，設立包括航空機械系、飛行與民航人員技術系以及即將成立的航空運務系，成為全台唯一與航空公司合作，提供專業飛行培訓課程之大學。

除了提供3千萬元的飛航圓夢獎學金，選送優秀學子赴美國長榮飛行學院，接受飛行執照訓練之外，同時與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，並和長榮等多家航空公司簽訂合作備忘錄，培育接軌國際民航專業人才。

朝陽科大每年提撥8千萬元獎助學金，加上教育部高教深耕計畫挹注超過3千萬元經費，作為學生國內外競賽優勝、專業技能傑出獎勵，和補助國際交流獎助學金。同時，也與企業合作，把「資通訊與AI課程」列為必修，強化學子職場競爭力。