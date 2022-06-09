快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠見雜誌國內大學聲望調查 朝陽科大蟬聯私立科大第一

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
遠見雜誌「2022國內大學聲望調查」出爐，朝陽科技大學在「年度辦學最佳大學」評比名列私立科大第一。圖／朝陽科技大學提供
遠見雜誌「2022國內大學聲望調查」出爐，朝陽科技大學在「年度辦學最佳大學」評比名列私立科大第一。圖／朝陽科技大學提供

遠見雜誌「2022國內大學聲望調查」出爐，朝陽科技大學在「年度辦學最佳大學」評比名列私立科大第一。校長鄭道明歸功於該校持續擴大教學領域，延攬國際師資，在「產業連結」、「跨域整合」及「國際合作」3大評比面向都有顯著成果，因而獲得肯定。

這項調查由全台133所大專校院的校長及副校長，以「校長互評」方式產生，朝科大連續第2年獲得第一，蟬聯這項榮譽。

鄭道明說，該校連續5年登上英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，更在世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球新興經濟體大學排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名都進榜。

近年來，學校斥資5億元成立航空學院，設立包括航空機械系、飛行與民航人員技術系以及即將成立的航空運務系，成為全台唯一與航空公司合作，提供專業飛行培訓課程之大學。

除了提供3千萬元的飛航圓夢獎學金，選送優秀學子赴美國長榮飛行學院，接受飛行執照訓練之外，同時與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，並和長榮等多家航空公司簽訂合作備忘錄，培育接軌國際民航專業人才。

朝陽科大每年提撥8千萬元獎助學金，加上教育部高教深耕計畫挹注超過3千萬元經費，作為學生國內外競賽優勝、專業技能傑出獎勵，和補助國際交流獎助學金。同時，也與企業合作，把「資通訊與AI課程」列為必修，強化學子職場競爭力。

此外，該校教師也積極投入研究教學成效之提升，使得110年度大專校院教學實踐研究計畫件數，居全台私立科大之冠。

朝陽科技大學斥資5億元成立航空學院，設立包括航空機械系、飛行與民航人員技術系以及即將成立的航空運務系，成為全台唯一與航空公司合作，提供專業飛行培訓課程之大學。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學斥資5億元成立航空學院，設立包括航空機械系、飛行與民航人員技術系以及即將成立的航空運務系，成為全台唯一與航空公司合作，提供專業飛行培訓課程之大學。圖／朝陽科技大學提供

延伸閱讀

被捷運人潮嚇到辭職 工程師啃老1年「意外覺醒」拚上研究所

中斷十幾年 台東女中再出1台大醫學系學生

QS大學排名公布 北科大工程科技領域躍居世界108名

清寒生唐于田顧癌父感動全台灣人 6大學祭獎學金搶才

相關新聞

捐贈案風波 南開科大：校庫充裕 暨大：招生無虞

南開科大研議捐贈校產給國立暨南大學，引發部分董事不滿。創辦人顧李淑華次女、現任董事顧珮箴透過影片表示，四月校務基金結餘還...

一年虧1.7億 聖約翰科大擬停招

新北淡水的聖約翰科大招生連年不振，導致財務狀況每況愈下。據了解，該校上月已和師生召開一一二學年系停招說明會，三大學院各類...

南開捐校案惹議、暨大遭嫌偏僻又賠錢 校方今反擊

南開科大研議捐贈校產給暨大，南開部分教職員組權益促進會發聲明反對，質疑校方「黑箱捐校」，還嫌棄暨大地處偏僻、連年虧損。暨...

遠見雜誌國內大學聲望調查 朝陽科大蟬聯私立科大第一

遠見雜誌「2022國內大學聲望調查」出爐，朝陽科技大學在「年度辦學最佳大學」評比名列私立科大第一。校長鄭道明歸功於該校持...

清大與跨國團隊研究驚見AI種族歧視 恐有醫學倫理隱憂

AI人工智慧技術日益成熟，但國立清華大學資工系助理教授郭柏志與麻省理工學院、哈佛大學跨國最新研究發現，當採用先進的AI深...

南開科大擬捐贈案惹議 暨南大學澄清為被動方

南開科大擬捐贈校產給暨南大學，引發部分董事不滿。暨南大學校長武東星今天表示，暨大是被動的一方，並未主動發布訊息，也澄清暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。