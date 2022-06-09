清大與跨國團隊研究驚見AI種族歧視 恐有醫學倫理隱憂

AI人工智慧技術日益成熟，但國立清華大學資工系助理教授郭柏志與麻省理工學院、哈佛大學跨國最新研究發現，當採用先進的AI深度學習演算法來判讀X光片及電腦斷層掃描時，電腦竟可辨別患者是黑人、白人或亞洲人，並會進一步影響判斷的準確率，將是醫療倫理上的一大隱憂。

清大指出，橫跨4國的跨國研究團隊同時也與史丹佛大學、多倫多大學等，與美國國家衛生院合作，分析超過20萬位病患的胸部、頸椎、手部X光及胸部電腦斷層掃描，揭露人工智慧也有「歧視」問題的驚人真相。這項研究成果最近登上了國際頂尖期刊《刺胳針數位健康》（Lancet Digital Health），並吸引外媒的重視報導。

郭柏志說，醫界近年大量引進人工智慧，研發醫療機器人、智慧診療及醫學影像識別技術等，協助醫生更快速、準確地診斷，本該是造福病患的好事；但這項研究也揭露箇中隱憂，提醒人們應注意醫療倫理，並消弭引進人工智慧產生的醫療不平等現象。

美國食品藥物管理局（FDA）已核准醫院採用人工智慧輔助判讀X光片及電腦斷層掃描等醫學影像，人工智慧的深度學習系統可助電腦針對大量資料自我訓練，並發展出辨識模型。研究團隊發現，人類放射師無法從X光片判斷出患者的種族，但AI卻能輕易做到，且準確率高達9成。

團隊中一名哈佛大學教授表示，當團隊成員告訴他AI可以從X光片來判斷人種，他簡直不敢置信，認為「這真的太瘋狂」，一定是哪裡出錯了。當愈來愈多的證據浮現，有團隊成員則直言感覺很「恐怖」。

「實在想不出來AI是怎麼判讀出人種的？」郭柏志說，團隊原本猜想AI可能是從骨質密度來判斷人種，因黑人的骨質密度高於白人，但後來發現並非如此，從一張手掌的X光片，顯示AI判讀人種的重點聚焦在中指與食指的第三指節，但團隊裡也有二、三十年經驗的放射科醫師，也不解AI是如何從中判讀。

更令研究團隊憂心的是，人工智慧的種族歧視影響了醫學影像判讀的準確率，研究發現白人的醫學影像有問題卻沒被檢查出來的誤判率是17%，但黑人的誤判率卻高達28%，差逾10個百分點。醫學影像誤判恐會進一步影響急診、醫療給付等資源分配。