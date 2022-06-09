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QS大學排名公布 北科大工程科技領域躍居世界108名
英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布2023年世界大學排名結果，北科大連三年榮列世界500大名校，並由上屆全球第469名，躍升為全球第436名、全台第9名，創下歷年最佳成績。在進入QS世界500大的台灣學校中，北科大名次進步幅度則為國內大學第二，僅次於併校後的陽明交通大學。
QS世界大學排名以學術聲望、教職員論文引用數、師生比、雇主聲望、國際教職員比例、國際學員比例等6項標準綜合評比，2023年共計1422所國內外大學進入榜內，台灣則有26校名列其中。
北科大校長王錫福表示，北科大校排名穩健向上，工程與科技主領域排名大幅提升至世界第108名，以及多個學科包括化學工程、材料科學、建築、電機與電子工程、機械航空與製造工程、電腦與資訊工程、環境科學等學科排名均上升，是全校師生和研究同仁勇於創新、努力不懈的共同成果。
此外，為了布局國家重點產業並深化產學合作，北科大5月也宣布成立前瞻技術研究總部以及創新前瞻科技研究學院。王錫福指出，北科大產學合作總金額新一年超過5億元，前瞻總部集中全校的研發能量和產學資源，希望建立一個由教育帶動產學研發的科研產業化平台，提供國際及本土企業一站式、一條龍、跨領域整合服務，除了精進學術外更重視技術落地。
北科大創新前瞻學院與十多家企業合作規劃人工智慧科技碩博士學位學程、資訊安全碩博士學位學程以及半導體科技學分學程，今年啟動招生，明年2月入學，培育產業所需的高階科技研發人才。
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