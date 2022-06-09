QS大學排名公布 北科大工程科技領域躍居世界108名

英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）今天公布2023年世界大學排名結果，北科大連三年榮列世界500大名校，並由上屆全球第469名，躍升為全球第436名、全台第9名，創下歷年最佳成績。在進入QS世界500大的台灣學校中，北科大名次進步幅度則為國內大學第二，僅次於併校後的陽明交通大學。

QS世界大學排名以學術聲望、教職員論文引用數、師生比、雇主聲望、國際教職員比例、國際學員比例等6項標準綜合評比，2023年共計1422所國內外大學進入榜內，台灣則有26校名列其中。

北科大校長王錫福表示，北科大校排名穩健向上，工程與科技主領域排名大幅提升至世界第108名，以及多個學科包括化學工程、材料科學、建築、電機與電子工程、機械航空與製造工程、電腦與資訊工程、環境科學等學科排名均上升，是全校師生和研究同仁勇於創新、努力不懈的共同成果。

此外，為了布局國家重點產業並深化產學合作，北科大5月也宣布成立前瞻技術研究總部以及創新前瞻科技研究學院。王錫福指出，北科大產學合作總金額新一年超過5億元，前瞻總部集中全校的研發能量和產學資源，希望建立一個由教育帶動產學研發的科研產業化平台，提供國際及本土企業一站式、一條龍、跨領域整合服務，除了精進學術外更重視技術落地。