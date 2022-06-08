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台大醫學哥撞臉王一博！徵家教學生帥到爆紅 網甜喊：想補習

聯合新聞網／ 綜合報導
黃同學的帥氣外貌和優秀學歷吸引討論。 圖／翻攝自臉書家教補教學校兼全職、打工、師訓交流
黃同學的帥氣外貌和優秀學歷吸引討論。 圖／翻攝自臉書家教補教學校兼全職、打工、師訓交流

不少大學生都會根據自己的專業來從事家教，近日一名台大醫學系男學生在網路上徵家教學生，他不僅學歷優秀，帥氣臉蛋也在網路上掀起討論。

一名目前就讀台大醫學系的黃同學，日前在臉書「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」上發文徵家教學生，科目包括高中生物、高中化學、國中自然科。另外，黃同學也秀出自身的相關成績，不僅110年學測60級分，連108年指考5科也高達433.05分，都是可以率取多間大學醫學系的佳績。

黃同學在臉書上徵家教學生。 圖／翻攝自臉書家教補教學校兼全職、打工、師訓交流
黃同學在臉書上徵家教學生。 圖／翻攝自臉書家教補教學校兼全職、打工、師訓交流
黃同學自述有三年家教經驗，而他108年指導的第一位高中生今年學測更考了60級分，正取陽明醫、北醫、長庚醫、中國醫、高醫。黃同學分享自己的教學理念，「對於新知識的學習，一定是從最基本的地方開始逐步鋪路，才能把東西學得有邏輯有次序」。

黃同學寫道一段給家長的話，「醫學系畢竟算是本科系，所以我對高中生物及化學有十足的信心。我主要使用補習班老師授權的講義進行教學，不但能學到大補習班的扎實內容，還能去除大補習班無法客製進度的缺點，成效良好，學生們跟家長們都時常給我很好的回饋」。

黃同學透露自己的求學經驗，「我在臺南一中的進步幅度非常大，從高一校排70%，一路到高三應屆考取長庚醫學系，甚至重考錄取台大醫學系。但是這花了我非常多的時間和精力去摸索讀書方法，所以我希望可以把我進步成長的經驗直接傳承給學生們，讓同學可以少走很多彎路，起跑點就直接領先同儕」。

大陸知名男星王一博。 圖／翻攝自Instagram／yibo.w_85
大陸知名男星王一博。 圖／翻攝自Instagram／yibo.w_85
黃同學不僅學業成績亮眼，帥氣的外貌也吸引討論，甚至和大陸男星王一博撞臉。貼文底下有不少網友直呼，「人生就是如此不公平」、「要不要一起學化學」、「這個真的太誇張了」、「太扯，人生勝利組欸」、「太帥了吧」。

還有許多網友激動甜喊，「我的生物需要補補」、「突然好想讀書」、「突然想重考了」、「突然想重唸高中了」、「突然喜歡上自然課了」、「突然好想學化學」、「突然發現選錯組了」。

台大 家教 醫學系

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