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處處被打擊！他嘆「台大不是給鄉下人讀的」 網悲吐：沒錢讀不起

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文表示，他來自非六都的社區高中，一進入台大後，從英文能力、視野、留學問題，處處都被打擊，貼文掀起熱議。圖／聯合報系資料照
一名男網友發文表示，他來自非六都的社區高中，一進入台大後，從英文能力、視野、留學問題，處處都被打擊，貼文掀起熱議。圖／聯合報系資料照

求學期間若能考上理想的頂大，對於未來就業勢必加分不少。然而，就有一名就讀台大的男網友表示，他來自某個非六都的社區高中，靠學測進入台大，沒想到進去後，從英文能力、視野、留學問題，處處都被打擊，讓他不禁感嘆「台大根本不是給鄉下人讀的」，掀起網友熱議。

該名男網友在「Dcard發文表示，阿公小學畢業，阿嬤不識字，爸媽只有專科畢業，自己來自非六都的社區高中。一進入台大，首先被打擊的是英文能力，很多同學都是學測15，多益裸考900以上，而他從小到大，爸媽沒有特別重視語言教育，「一直到高二發現英文好像有點爛，才硬著頭皮去補習，如果能從小就有雙語環境有多好」。

其次是視野的部分，家裡並沒有很長遠的眼光，求學過程基本上是老師提醒，才知道什麼學校有什麼計畫、競賽或活動，能對升學有幫助，「更多的時候是等機會過了才知道，如果當初爸媽能跟到這些資訊該有多好」。

最後是留學問題，「我到台大才發現，很多都要出國留學，而大家不是家裡有能力，就是學科或英文強到不行」，反觀自己，已經省到一個月生活費6000元，還是自己賺，連成績也是普普，要拿獎學金根本是天方夜譚。

原PO也感慨寫道，在台大裡，背景多的是台灣前30%收入的家庭，「每次交流都覺得自己怎麼這麼廢，成績再怎麼讀也就這樣了，連其他技能也都比不上」，讓他大嘆「台大根本不是給鄉下人讀的」。

貼文一出，網友紛紛回應「心有戚戚焉，這種徬徨感我當初適應好久」、「完全說中心聲，哭了」、「好認同，台大真的沒錢讀不起」；此外，也有人鼓勵原PO「上台大收獲最多的不是知識，是看到各式各樣的人跟眼界」、「低收、沒父母路過，只能跟原PO說知足加上努力會改變人生」、「你現在也是靠自己努力讀台大了，就是跟你所謂前30%的家庭小孩接受一樣的教育啊！既然你出社會前的起跑點不輸別人，以後就看你自己的努力」。

台大 頂大 學測 Dcard

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