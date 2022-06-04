畢業前忘了修「這門課」 他急哭：不知如何告訴父母要延畢

畢業季碰上疫情，許多學校改以線上畢業典禮慶祝，即便不比實體完美，許多畢業生仍十分珍惜最後的校園時光。日前一名男大生在「Dcard」發文表示，他原以為自己可以順利畢業，也不斷地收到親友的畢業祝福，但卻突然發現有一門選修課忘了修，因此必須延畢，但他不知該如何告訴父母這個意外，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，他在學期間出席率不低，也從來沒被當過，老師對他的印象不錯，學分也早早超過門檻，但沒想到疏忽了一個要「2選1」的選修課沒修到，「我真的不知道這門課需要選，因為他明明就是寫『選修』，加上學校的系統上又顯示是ok的，所以我也完全沒發現這件事」，為了這堂課他必須延畢，但不知該如何告訴觀念較為傳統的父母，「爸媽也一直覺得畢業應該蠻理所當然的，最近也會一直問說什麼時候要離校等等，加上最近畢業季，所以跟爸媽出門見朋友、長輩，第一句話都是問：『不錯喔！快畢業囉！』」

對此他只能回以尷尬又不失禮貌的微笑，並回覆：「對啊！要畢業了！哈哈」，原PO也補充，上次過節時就想要告訴爸媽了，「但看他們老人家難得很開心，就又不太忍心說出來，怕他們會失望」，意外的學分疏忽也讓原PO大嘆：「說來真是慚愧，這輩子從來沒想過自己會延畢」。

許多網友紛紛表示，「用學生的身份找實習，然後假裝自己在工作，順便把那學分補齊，之後無縫接軌就業」、「暑修還來得及嗎？」、「早晚要面對的，就大方說延畢的理由，然後這一年要怎麼規劃交代清楚，讓長輩放心為主」、「我是聽過有些學校的學生系統會提醒有沒有過畢業門檻，但我們學校的沒有，超爛，還得自己慢慢算學分，然後也不確定到底有沒有過」、「跟家人說自己會付學費，一科的學費應該還算可以」。