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泰晤士報亞洲地區最佳大學排名公布 中亞聯大進前百大

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中亞聯大與亞馬遜創設雲創學院，培育智慧醫療國際人才，圖為學生們應用元宇宙教材進行醫療教學。圖／亞洲大學提供
中亞聯大與亞馬遜創設雲創學院，培育智慧醫療國際人才，圖為學生們應用元宇宙教材進行醫療教學。圖／亞洲大學提供

英國泰晤士報高等教育特刊公布「2022 亞洲地區最佳大學」排名，「中亞聯大（亞洲大學與中國醫藥大學）」進入前100大，中國醫藥大學排行第35名、全台第3、私大第2；亞洲大學排名第78名、全台第6、私大第3、非醫學類私大第1名。

排名有33國家與地區、616所大學入榜，台灣有40所大學上榜，其中6所大學進入前100大。中亞聯大董事長蔡長海說，中醫大、亞大都進步到100名內，彰顯辦學績效並獲國際肯定，除了欣慰，更期勉兩校能百尺竿頭，不斷精進。

亞洲大學校長蔡進發說，亞大創校21年，是全台最年輕的大學，將持續向國際一流大學奮力前進，也是不變的原則。他說，亞大近年成立AI中心、元宇宙教學等10餘個研究中心，並推動大數據、人工智慧、物聯網、區塊鍵等數位學習，尤其在配合聯合國永續發展目標的保護地球、環境永續，培育「綠金人才」方面，亞大已有1460門課程融入；師生朝永續治理、環境保護，盡國際社會責任方向努力。

他說，中亞聯大也與亞馬遜創設雲創學院，培育大健康產業人才，希望能源源不斷的提供智慧醫療的國際人力。

中醫大校長洪明奇指出，該校論文發表數3712篇，比前一年成長50%。根據U.S. News「世界大學排名」，中醫大在4項領域排名台灣第1，3項排名第2，同時在多項專利技轉、衍生企業成果都有好的表現，對醫療及經濟多有貢獻，具有邁向世界一流大學的雄厚實力。

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